28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

दिनभर धूप ने ढाया सितम, शाम को हुई बूंदाबादी

कभी तेज धूप तो कभी बादल छा रहे हैं। सोमवार को सुबह से लेकर दोपहर तक तेज धूप ने सितम ढाया। इसके बाद दोपहर 3 बजे के आसपास मौसम बदल गया और आसमान में बादल छा गए। कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबादी हुई। लोगों को थोड़ी राहत मिली। हालांकि इसके बाद फिर से धूप निकल गई।

less than 1 minute read
Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Apr 28, 2026

मौसम बदल गया और आसमान में बादल छा गए।


सिवनी. मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर बना हुआ है। कभी तेज धूप तो कभी बादल छा रहे हैं। सोमवार को सुबह से लेकर दोपहर तक तेज धूप ने सितम ढाया। इसके बाद दोपहर 3 बजे के आसपास मौसम बदल गया और आसमान में बादल छा गए। कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबादी हुई। लोगों को थोड़ी राहत मिली। हालांकि इसके बाद फिर से धूप निकल गई। जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। जिले में गर्मी अपना तेवर दिखा रही है। सुबह से ही तेज धूप चुभने लगी है, जबकि दोपहर में गर्म हवा लोगों को बेहाल कर रही हैं। स्थिति यह है कि अब रात में भी राहत नहीं मिल रही और तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शहर में सुबह 8 बजे के बाद ही धूप तीखी हो जाती है और दोपहर तक गर्म हवाओं का असर बढ़ जाता है। शाम तक गर्मी बनी रहने से लोगों को राहत नहीं मिल रही।

जनजीवन पर असर
शहर में तेज गर्मी का असर दिख रहा है। दोपहर में सडक़ों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। लोग सुबह और शाम के समय ही बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं। लोग दिनभर धूप से बचने के लिए छांव, कूलर और एसी का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। गर्मी से बिजली-पानी की खपत में इजाफा हो रहा है। कूलर-एसी की मांग बढऩे लगी है। बाजारों में दोपहर के समय ग्राहकों की संख्या घट रही है, जबकि शाम को रौनक बढ़ रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Apr 2026 10:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / दिनभर धूप ने ढाया सितम, शाम को हुई बूंदाबादी

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहर में अतिक्रमण के साथ ही हटाए जाएंगे अवैध विज्ञापन होर्डिंग्स

सिवनी

Pench tiger reserve: कुल्हाड़ी से मृत बाघ के पैर के दो नाखून काटे, पोस्टमार्टम में करंट से शिकार की पुष्टि

सिवनी

नक्सलवाद को खत्म करने 156 पुलिसकर्मियों का हुआ था स्थानांतरण, नहीं हुई नई तैनाती

सिवनी

किसान परेशान हो रहे हैं।

सिवनी

Murder: पुलिस ने युवक की हत्या के 5 आरोपी को किया गिरफ्तार

delhi boxer murder case accused chandigarh crime branch arrested after bail
सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.