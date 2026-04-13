नरवाई में लगी आग ने लिया विकराल रूप, चार किमी में फैला दायरा

सिवनी. जिले में नरवाई जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार सुबह छपारा के खैरी टोला के पास एक खेत में नरवाई में लगी आग ने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया और लगभग 4 किमी तक फैल गई। हवाओं की वजह से आग फैलती ही चली गई। छपारा कला और छपारा खुर्द में खेतों से होते हुए सादक सिवनी तक आग की लपटें पहुंच गई। जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस एवं छपारा नगर परिषद को दी। वहीं सिवनी से भी दमकल वाहन बुलाए गए। ग्रामीणों ने दमकल वाहन की मदद से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस आगजनी ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना दिया। इतना ही नहीं कई हरे भरे पेड़ों को भी आग ने अपने चपेट में ले लिया। वहीं टमाटर की खेती के लिए लगाए गए खेत में उपकरण भी जलकर खाक हो गए। भीषण आग लगने की वजह से देर शाम तक क्षेत्र में हर तरफ धूंआ ही दिखाई दे रहा था। सुबह लगभग 10 बजे लगी आग पर दोपहर दो बजे के बाद काबू पाया गया। वहीं कृषि विभाग द्वारा अब तक जिले में नरवाई जलाने का महज एक एफआईआर दर्ज कराया गया है। जबकि घटनाएं 50 से ऊपर हो चुकी हैं। विभाग का कहना है कि रिपोर्ट मिल गई है। जल्द ही मामला दर्ज कराया जाएगा। उल्लेखनीय है जिले में जिला प्रशासन ने मार्च माह में फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई (पराली) जलाने की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए इस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था।