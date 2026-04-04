एमपी के इस जिले में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश ने मचाई तबाही, बिजली गिरने से 2 की मौत

खासतौर पर बरघाट नगर के साथ - साथ आसपास के इलाकों में शुक्रवार शाम से शुरु हुए आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश ने क्षेत्र में भारी नुकसान होने की बात कही जा रही हैं। तेज अंधड़ के कारण दर्जनों पेड़ व 25 से अधिक विद्युत पोल धराशायी हो गए, जिससे जनजीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया, यातायात बाधित हुआ व कई इलाकों में अंधेरा छा गया। तेज आंधी के चलते कई घरों की छप्पर के साथ शेड तक उड़ने खबर सामने आई है। पेड़ के साथ पोल गिरने से मुख्य सिवनी-बालाघाट मार्ग लगभग दो घंटे अवरुद्ध रहा। पोल टूटने से बरघाट नगर समेत आसपास के कई गांवों की बिजली गुल हो गई। बिजली विभाग का अमला देर रात तक बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटा रहा।