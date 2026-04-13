सकरी गलियों में सजता है बाजार, आग लगी तो बुझाना मुश्किल

सिवनी. शहर में कई सकरे रास्ते में दुकानें संचालित हो रही हैं। अधिकतर दुकानदारों के पास आग से सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। शहर में तंग गलियों में थोक मार्केट व बड़े गोदाम हैं। ऐसे में इन रिहायशी क्षेत्र में हल्की सी चिंगारी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। वहीं अगर इन दुकानों में आग लग जाए तो फायर विभाग की गाडिय़ों का पहुंचना भी मुश्किल है। ऐसे में अगर भविष्य में आग की घटना हो जाती है तो बड़ी जनहानि से इंकार नहीं किया जा सकता है। शहर के बुधवारी बाजार भी अग्निशमन विभाग की सुरक्षा की दृष्टि से महफूज नहीं है। कई वर्ष पूर्व में यहां आग भी लग चुकी है। उस दौरान अग्निशमन विभाग को कॉफी मशक्कत करनी पड़ी थी। बड़ा नुकसान होने के बाद बड़ी-बड़ी बातें की गईं, लेकिन फिर सब भुला दिया गया। दुकानदारों का कहना है कि नगर पालिका और अग्निशमन विभाग को पहले से ही पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। वहीं शुक्रवारी चौक, छोटी मस्जिद चौक, मिठाई गली, चावल मंडी सहित अन्य क्षेत्रों में आग लगने की घटना होने पर फायर विभाग की गाड़ी पहुंचनी मुश्किल है। शहर के संकरी गलियों में वर्षों पुराना बाजार बसा है। इसमें कपड़े, बर्तन, पेंट व चादरों सहित अन्य सामान की करीब 200 दुकानें हैं। संकरी गली का आलम यह है कि यदि एक बाइक घुस जाए तो सामने से दूसरी बाइक निकलना मुश्किल हो जाता है। दुकानों के बाहर रखे सामान ने रास्ता और संकरा कर दिया है। इसके अलावा कई क्षेत्र भी संकरा है। यहां चार पहिया वाहन निकलने का कोई साधन नहीं है। इन जगहों पर हमेशा भीड़ रहती है। इससे किसी भी समय हादसा हो सकता है।