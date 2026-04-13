बाबा के भेष में लग्जरी कार में पहुंचे लुटेरों ने युवक को लूटा

पुलिस ने 8 घंटे में बालिका को किया बरामद

ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत डूंडासिवनी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। एक नाबालिग बालिका को उसके लापता होने के महज आठ घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा।

11 अप्रेल को प्राथीं अभिभावक ने थाना डूंडासिवनी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 15 वर्ष 8 माह की बेटी अपने घर ग्राम बंजारी से रात्रि में कहीं चली गई है। आसपास तलाश करने पर भी वह नहीं मिली। थाना प्रभारी चैनसिंह उडक़े ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना स्तर पर टीम गठित कर बालिका की तलाश शुरू की। 8 घंटे में बालिका को बरामद कर लिया गया। कार्रवाई में निरीक्षक चैनसिंह उडक़े, सउनि संजय बघेल, उमेश्वरी चौधरी, विक्रम देशमुख सहित अन्य शामिल रहे।