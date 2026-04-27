CRIME: महंगे शौक ने बना दिया अपराधी, सात दिन बाद किसान से हुई लूट का खुलासा



सिवनी. लखनवाड़ा थाना क्षेत्र में 17 अप्रेल की रात किसान पिता-पुत्र से हुई लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी महंगे शौक के लिए लूट की घटना को अंजाम देते थे। आरोपियों पर पूर्व में भी विभिन्न थाना में मामला दर्ज है। पुलिस ने लूट के मामले में आरोपियों के कब्जे से लूटी गई 1 लाख 40 हजार रुपए में से 1 लाख 22 हजार रुपए, एक मोटरसाइकिल एवं तीन मोबाइल फोन जब्त किए हैं। एसपी सुनील मेहता ने बताया कि 17 अप्रेल की रात प्रार्थी शिवकुमार वर्मा अपने पिता के साथ चौरई मंडी से गेहूं बेचकर 1.40 लाख रुपए लेकर वापस गांव लौट रहे थे। इसी दौरान ग्राम कोहका के पास बाइक सवार बदमाशों ने डंडे से हमला कर मारपीट की और नकदी लूटकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर 25 अप्रेल को चौरई बायपास से तीन संदिग्धों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने वारदात स्वीकार कर ली।