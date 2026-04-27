Murder: युवक की हत्या से बिगड़ा माहौल, ग्रामीणों ने किया शव रखकर प्रदर्शन



सिवनी. घंसौर थाना क्षेत्र के ग्राम बरोदा गिड्डा के पास शनिवार रात बीच सडक़ पर कार खड़ी कर शराब पी रहे युवकों द्वारा शादी समारोह से लौट रहे बैड-बाजा दल पर हमला किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। इस हमले में एक युवक की मौत हो गई। वहीं दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

घंसौर थाना प्रभारी लक्ष्मण झारिया ने बताया कि लखनादौन थाना क्षेत्र के ग्राम नागदाह निवासी गोधन यादव (30) अपने छह साथियों के साथ शुक्रवार रात शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। बरोदा तिगड्दा पहुंचने पर कुछ लोग सडक़ के बीचो-बीच कार खड़ी कर शराब पी रहे थे। जिससे आवागमन में परेशानी हो रही थी। रास्ता साफ करने के लिए गोधन यादव ने वाहन हटाने को कहा। जिस पर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और शराब के नशे में धुत एक युवक ने गोधन यादव पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे हल्के वंशकार और संजू वंशकार पर भी आरोपियों ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। जहां रास्ते में ही गोधन यादव ने दम तोड़ दिया। घायल हल्के वंशकार की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने जबलपुर रेफर कर दिया।