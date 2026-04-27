27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

Murder: युवक की हत्या से बिगड़ा माहौल, ग्रामीणों ने किया शव रखकर प्रदर्शन

लखनादौन थाना क्षेत्र के ग्राम नागदाह निवासी गोधन यादव (30) अपने छह साथियों के साथ शुक्रवार रात शादी समारोह से वापस लौट रहे थे।

2 min read
Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Apr 27, 2026

मामूली विवाद बनी वजह, आरोपी फरार


सिवनी. घंसौर थाना क्षेत्र के ग्राम बरोदा गिड्डा के पास शनिवार रात बीच सडक़ पर कार खड़ी कर शराब पी रहे युवकों द्वारा शादी समारोह से लौट रहे बैड-बाजा दल पर हमला किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। इस हमले में एक युवक की मौत हो गई। वहीं दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
घंसौर थाना प्रभारी लक्ष्मण झारिया ने बताया कि लखनादौन थाना क्षेत्र के ग्राम नागदाह निवासी गोधन यादव (30) अपने छह साथियों के साथ शुक्रवार रात शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। बरोदा तिगड्दा पहुंचने पर कुछ लोग सडक़ के बीचो-बीच कार खड़ी कर शराब पी रहे थे। जिससे आवागमन में परेशानी हो रही थी। रास्ता साफ करने के लिए गोधन यादव ने वाहन हटाने को कहा। जिस पर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और शराब के नशे में धुत एक युवक ने गोधन यादव पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे हल्के वंशकार और संजू वंशकार पर भी आरोपियों ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। जहां रास्ते में ही गोधन यादव ने दम तोड़ दिया। घायल हल्के वंशकार की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने जबलपुर रेफर कर दिया।

ग्रामीणों ने किया चक्काजाम
घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने परिजनों के साथ रविवार सुबह लखनादौन से घंसौर रोड स्थित हररई मार्ग पहुंच गए। वाहन पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। सूचना पाकर पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे और परिजनों को समझाइश दी। हालांकि परिजनों का कहना था कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक वे प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि काफी समझाइश एवं आश्वासन के बाद लगभग दो घंटे बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।

दोनों तरफ लगा लंबा जाम
सडक़ पर प्रदर्शन की वजह से हररई मार्ग के दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया। ग्रामीण सडक़ पर ही बैठ गए। तेज धूप की वजह से वाहनों में बैठे लोग परेशान हुए। आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

इनका कहना है…
युवक की हत्या मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।
सुनील मेहता, एसपी, सिवनी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Apr 2026 06:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / Murder: युवक की हत्या से बिगड़ा माहौल, ग्रामीणों ने किया शव रखकर प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

CRIME: महंगे शौक ने बना दिया अपराधी, सात दिन बाद किसान से हुई लूट का खुलासा

सिवनी

नरवाई में लगी आग ने लिया विकराल रूप, चार किमी में फैला दायरा

सिवनी

बाबा के भेष में लग्जरी कार में पहुंचे लुटेरों ने युवक को लूटा

सिवनी

सकरी गलियों में सजता है बाजार, आग लगी तो बुझाना मुश्किल

सिवनी

- बरघाट थाना क्षेत्र का मामला, अब तक नहीं लगा सुराग

सीसीटीवी में कार से बेग निकालता दिखा अज्ञात युवक।
सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.