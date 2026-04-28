नक्सलवाद को खत्म करने 156 पुलिसकर्मियों का हुआ था स्थानांतरण, नहीं हुई नई तैनाती

सिवनी. नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगभग एक साल पहले पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर सहित अन्य जिलों से काफी संख्या में पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण बालाघाट एवं मंडला जिले में किया गया था। इसमें सबसे अधिक सिवनी जिले से 156 पुलिसकर्मी शामिल थे। हालांकि इन पुलिसकर्मियों के बदले सिवनी जिले में नए पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं की गई। ऐसे में सिवनी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था बनाने में परेशानी हो रही है। जिले के थानों में पुलिसकर्मियों की संख्या काफी कम हो गई है। दरअसल नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पुलिस मुख्यालय से सिवनी सहित आसपास के जिलों से पुलिसकर्मियों से आवेदन मांगा गया था। बताया जाता है कि पुलिस मुख्यालय ने ट्रांसफर निति में बदलाव करते हुए ऐसे पुलिसकर्मियों को भी ट्रांसफर किया गया, जिनका गृह जिला बालाघाट या फिर मंडला है। इसके पीछे वजह यह थी कि ये पुलिसकर्मी अपने गृह जिले को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और नक्सलवाद को खत्म करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। इसके सार्थक परिणाम भी देखने को मिले। हालांकि इस प्रक्रिया में सबसे अधिक सिवनी जिला प्रभावित हुआ। यहां से 156 पुलिकर्मियों के स्थानांतरण बालाघाट, मंडला में कर दिया गया। इसमें आरक्षक, प्रधान आरक्षक रैंक के पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस मुख्यालय ने इनके बदले सिवनी जिले में नई तैनाती नहीं की गई। जिससे जिले में अपराध पर प्रभावी तरीके से कार्य नहीं हो पा रहा है।