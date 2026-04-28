28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

नक्सलवाद को खत्म करने 156 पुलिसकर्मियों का हुआ था स्थानांतरण, नहीं हुई नई तैनाती

सबसे अधिक सिवनी जिले से 156 पुलिसकर्मी शामिल थे। हालांकि इन पुलिसकर्मियों के बदले सिवनी जिले में नए पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं की गई। ऐसे में सिवनी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था बनाने में परेशानी हो रही है। जिले के थानों में पुलिसकर्मियों की संख्या काफी कम हो गई है।

2 min read
Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Apr 28, 2026

जिले को एक साल से इंतजार, बल की कमी लडखड़़ा रही पुलिस व्यवस्था

सिवनी. नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगभग एक साल पहले पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर सहित अन्य जिलों से काफी संख्या में पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण बालाघाट एवं मंडला जिले में किया गया था। इसमें सबसे अधिक सिवनी जिले से 156 पुलिसकर्मी शामिल थे। हालांकि इन पुलिसकर्मियों के बदले सिवनी जिले में नए पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं की गई। ऐसे में सिवनी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था बनाने में परेशानी हो रही है। जिले के थानों में पुलिसकर्मियों की संख्या काफी कम हो गई है। दरअसल नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पुलिस मुख्यालय से सिवनी सहित आसपास के जिलों से पुलिसकर्मियों से आवेदन मांगा गया था। बताया जाता है कि पुलिस मुख्यालय ने ट्रांसफर निति में बदलाव करते हुए ऐसे पुलिसकर्मियों को भी ट्रांसफर किया गया, जिनका गृह जिला बालाघाट या फिर मंडला है। इसके पीछे वजह यह थी कि ये पुलिसकर्मी अपने गृह जिले को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और नक्सलवाद को खत्म करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। इसके सार्थक परिणाम भी देखने को मिले। हालांकि इस प्रक्रिया में सबसे अधिक सिवनी जिला प्रभावित हुआ। यहां से 156 पुलिकर्मियों के स्थानांतरण बालाघाट, मंडला में कर दिया गया। इसमें आरक्षक, प्रधान आरक्षक रैंक के पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस मुख्यालय ने इनके बदले सिवनी जिले में नई तैनाती नहीं की गई। जिससे जिले में अपराध पर प्रभावी तरीके से कार्य नहीं हो पा रहा है।

सडक़ हादसे में तीन घायल
बंडोल थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी के पास एक कार ने बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे मेें तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि ग्राम बांद्रा निवासी जीतेन्द्र राय (35) अपनी पत्नी नागेन्द्री राय व लडक़ा नमन राय (10) के साथ सिवनी शादी में शामिल होने जा रहे थे। जैसे ही कलारबांकी तरफ आने वाली रोड ग्राम देवरी समीम घर के सामने आम रोड पर पहुंचे थे कि पीछे से आ रही कार चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए टक्कर मार दिया। हादसे में तीनों घायल हो गए। पुलिस ने शिकायत पर कार चालक पर मामला दर्ज कर जांच मेें लिया है।

क्या कहते हैं अधिकारी

जिले से लगभग 150 पुलिसकर्मी स्थानांतरण होकर बालाघाट एवं मंडला गए हैं। जिले में बल की कमी को लेकर पुलिस मुख्यालय से पत्राचार किया गया है।
सुनील मेहता, एसपी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Apr 2026 10:12 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / नक्सलवाद को खत्म करने 156 पुलिसकर्मियों का हुआ था स्थानांतरण, नहीं हुई नई तैनाती

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहर में अतिक्रमण के साथ ही हटाए जाएंगे अवैध विज्ञापन होर्डिंग्स

सिवनी

Pench tiger reserve: कुल्हाड़ी से मृत बाघ के पैर के दो नाखून काटे, पोस्टमार्टम में करंट से शिकार की पुष्टि

सिवनी

दिनभर धूप ने ढाया सितम, शाम को हुई बूंदाबादी

सिवनी

किसान परेशान हो रहे हैं।

सिवनी

Murder: पुलिस ने युवक की हत्या के 5 आरोपी को किया गिरफ्तार

delhi boxer murder case accused chandigarh crime branch arrested after bail
सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.