शहर में अतिक्रमण के साथ ही हटाए जाएंगे अवैध विज्ञापन होर्डिंग्स

अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खंडायत की अध्यक्षता में एनसीओआरडी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एएसपी दीपक मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिले में नशीली दवाओं के नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी की प्रवृत्तियों एवं अफीम, भांग जैसी फसलों की अवैध खेती की रोकथाम एवं निगरानी की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। अवैध मादक पदार्थों के उपयोग एवं विक्रय पर संयुक्त एवं प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अपर कलेक्टर ने कहा कि इस संबंध में पुलिस, आबकारी, स्वास्थ्य एवं अन्य विभाग आपसी समन्वय के साथ सतत अभियान चलाएं एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि स्कूलों एवं महाविद्यालयों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार गतिविधियों का आयोजन किया जाए। बैठक में नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों के नियमित निरीक्षण एवं उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि प्रभावित व्यक्तियों के उपचार एवं पुनर्वास की व्यवस्था प्रभावी रूप से सुनिश्चित हो सके। साथ ही सूचना तंत्र को सुदृढ़ करते हुए ऐसे मामलों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।