Big news: रीवा सेंट्रल जेल में शिफ्ट हुई हवाला मनी डकैती मामले की आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे

सिवनी. हवाला के दो करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपए की डकैती के मामले में आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे समेत 11 पुलिसकर्मियों को सिवनी जिला जेल से सेंट्रल जेल नरसिंहपुर एवं रीवा शिफ्ट कर दिया गया है। जेल मुख्यालय भोपाल से आदेश के बाद जेल प्रशासन ने उन्हें प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार सुबह पुलिस बल की मौजूदगी में नरसिंहपुर एवं रीवा के लिए रवाना किया। बता दें कि नियम के अनुसार जिले में प्रभावशाली व्यक्तियों को उसी क्षेत्र में नहीं रखा जाता है। आरोपी पुलिसकर्मी काफी समय से सिवनी जिले में तैनात रहे हैं और उन्होंने कई अपराधियों को जेल के सलाखों तक पहुंचाया है। ऐसे में उनकी सुरक्षा को भी खतरा था। इसे देखते हुए जेल प्रशासन ने कोर्ट को शिफ्टिंग के लिए आवेदन दिया था। जिसे मंजूर कर लिया गया। इसके बाद मुख्यालय से यह निर्णय होना था कि आरोपी 11 पुलिसकर्मियों को किस जेल में शिफ्ट किया जाएगा। मुख्यालय से आदेश आने के बाद आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे को सेंट्रल जेल रीवा शिफ्ट किया गया। वहीं शेष 10 पुलिसकर्मी एसआई अर्पित भैरम, आरक्षक माखन इवनाती, जगदीश यादव, योगेन्द्र चौरसिया, केदार बघेल, सुभाष सदाफल, नीरज राजपूत, रविन्द्र, रितेश एवं प्रधान आरक्षक राजेश जंघेला को नरसिंहपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया है।