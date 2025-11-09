Big news: रफ्तार का कहर, मंदिर से दर्शन कर लौट रहे दंपति की दर्दनाक मौत

एक दिन पहले भी हादसे में दंपति ने गंवाई थी जान

शुक्रवार को लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम संगई और ग्राम जैतपुरकलां के बीच दर्दनाक सडक़ हादसा में दंपति की मौत हो गई थी। जबकि उनकी 5 वर्षीय नातिन गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक फागलाल अपनी पत्नी जगतीबाई बाइक से ग्राम मढ़ई में आयोजित गंगापूजन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। उनके साथ नातिन कुमारी कोसवी पिता अतुल मरकाम (5) भी थी। शुक्रवार दोपहर वे ग्राम संगई और ग्राम जैतपुरकलां के बीच सडक़ से गुजर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे अनियंत्रिक ट्रक ने लापरवाहीपूर्वक बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक फागलाल एवं पत्नी जगतीबाई के उपर से चढ़ता हुआ आगे निकल गया। जिसे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। नातिन की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। वहीं शुक्रवार को ही केवलारी थाना क्षेत्र ग्राम बंदेली के पास सडक़ हादसे में बंदेली निवासी नरेश उइके (20) की मौत हो गई। जबकि संध्या बाई एवं रोहित भलावी को रेफर किया गया है। 5 नवंबर की रात में कुरई थाना क्षेत्र में नेशनल हाइवे-44 पर खवासा टोल प्लाजा से लगभग एक किमी दूर एक अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी थी। हादसे में पचधार निवासी सुमित पोंडे(18) की मौत हो गई। जबकि दो लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली उन्होंने नेशनल हाइवे पर चक्काजाम कर दिया था।