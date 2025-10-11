Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

नरवाई जलाने से पर्यावरण होता है प्रदूषित, भूमि की गुणवत्ता पर पड़ता है प्रभाव

विभाग ने नरवाई प्रबंधन के लिए किसानों को दी सलाह, कलेक्टर ने की अपील

less than 1 minute read

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Oct 11, 2025

fire

सिवनी. वर्तमान में जिले के किसानों द्वारा खरीफ फसल की कटाई के उपरांत खेतों में शेष बचे फसल अवशेष (नरवाई) में आग लगाकर आगामी रबी फसल की तैयारी की जाती है, लेकिन इस प्रकार नरवाई में आग लगाने से जन-धन की हानि होती है एवं पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। सहायक कृषि यंत्री सिवनी ने बताया कि इससे मिट्टी के सूक्ष्म तत्व एवं मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं। जिससे भूमि की उर्वरकता और गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शासन द्वारा नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। किसान नरवाई प्रबंधन हेतु उपलब्ध कृषि यंत्रों का उपयोग कर फसल अवशेष को खेत की मिट्टी में मिलाकर मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। साथ ही फसल अवशेष को संग्रहित कर पशु आहार, मशरूम उत्पादन, पैकेजिंग सामग्री तथा औद्योगिक उपयोग के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरणों की खरीदी हेतु शासन द्वारा समय-समय पर ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। किसान योजनाओं का लाभ लेकर आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग करें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें। कलेक्टर शीतला पटले ने किसानों से अपील की है कि वे नरवाई में आग लगाने से परहेज करें एवं नरवाई प्रबंधन के वैकल्पिक उपाय अपनाकर न केवल अपनी भूमि की उर्वरकता बढ़ाएं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहभागिता निभाएं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 11:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / नरवाई जलाने से पर्यावरण होता है प्रदूषित, भूमि की गुणवत्ता पर पड़ता है प्रभाव

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा जिला अस्पताल, ट्रामा सेंटर भी बीमार

सिवनी

सीएम हेल्पलाइन प्रकरण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश

सिवनी

दलसागर तालाब में हुए गुणवत्ताहीन कार्य बावजूद कर दिया करोड़ों का भुगतान

सिवनी

पुलिस पर 1 करोड़ 51 लाख रुपए की ‘बंदरबांट’ का आरोप, एसडीओपी निलंबित, कार्यालय सीज

सिवनी

एमपी में पुलिस पर हवाला के 1.45 करोड़ की ‘बंदरबांट’ का आरोप, CSP-TI समेत 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड

seoni
सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.