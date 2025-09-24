शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव, ऊंचाई तक माल लोड करने से मना

सिवनी. पर्व पर शहर में 24 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। 24 से 26 सितंबर तक सुबह 7 से रात 11 बजे तक और 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सुबह 7 से रात 12:30 बजे तक भारी वाहनों का शहर में प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। बरघाट रोड पर कचहरी चौक से डूंडा सिवनी तक भारी वाहनों व बसों का आवागमन 24 घंटे निषिद्ध रहेगा। इसके अलावा 24 से 26 सितंबर तक शाम 4 से रात 11 बजे तक एवं 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सुबह 10 से रात 12:30 बजे तक तीन पहिया, चार पहिया व छोटे लोडिंग वाहनों का आवागमन विभिन्न प्रमुख मार्गों पर प्रतिबंधित रहेगा। इनमें नगरपालिका चौक से नेहरू रोड, बुधवारी बाजार, मठमंदिर से दुर्गा चौक, छिंदवाड़ा चौक से कटंगी रोड, बरघाट रोड, गणेश मंदिर से शुक्रवारी मार्ग, आबकारी कार्यालय से काली चौक व कटंगी नाका से शुक्रवारी चौक तक के मार्ग शामिल हैं।

बसों के संचालन में भी बदलाव किया गया है। 24 से 27 सितंबर तक शाम 4 बजे तक नागपुर, छिंदवाड़ा, इंदौर और भोपाल की बसें बस स्टैंड से बाइपास मार्ग से चलेंगी। 27 सितंबर की शाम 4 बजे के बाद से दशहरा विसर्जन तक बसों का शहर में प्रवेश पूर्णत: बंद रहेगा। इस अवधि में बसों का संचालन रजवाड़ा लॉन जबलपुर व बालाघाट रोड, छिंदवाड़ा रोड बाइपास और नागपुर रोड खैरीटेक तिराहा से होगा। प्रशासन ने बस ऑपरेटरों को ऊंचाई तक माल लोड करने से मना किया है। साथ ही दशहरा विसर्जन तक निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले वाहनों की अनुमति भी निरस्त रहेगी।