कलेक्टर ने किया नहरों की सफाई एवं मरम्मत कार्यों का निरीक्षण

सिवनी. कलेक्टर ने गुरुवार को केवलारी क्षेत्र के हिनोतिया, समनापुर, पलारी, मानेगांव, छुई सहित अन्य ग्रामों का दौरा कर नहरों की सफाई एवं मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने रबी फसल के लिए किसानों को सुगम रूप से सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु संजय सरोवर से पानी आपूर्ति की कार्ययोजना की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंतिम छोर तक के किसानों को भी सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने नहरों की गुणवत्तापूर्ण ग्रेडिंग कर सभी छोटी-बड़ी मरम्मत कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नहरों में किए गए अतिक्रमण को भी चिन्हांकित कर संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने किसान प्रतिनिधियों से चर्चा कर सिंचाई के लिए जलापूर्ति की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के सुझाव प्राप्त किए एवं कहा कि यदि विभागीय बजट से अधिक व्यय की आवश्यकता हो, तो जनप्रतिनिधियों एवं किसानों को जनसहयोग के लिए प्रेरित किया जाए। इस अवसर पर एडीएम केवलारी महेश अग्रवाल, कार्यपालन यंत्री तिलवारा बायीं तट नहर पीएन नाग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
