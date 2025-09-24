सितंबर माह में कॉलेजों में कराना था चुनाव, अब तक जारी नहीं हुई तिथि

सिवनी. कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव को लेकर अब तक शासन या फिर उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मई माह में उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए गए शैक्षणिक कैलेंडर में सितंबर माह में छात्रसंघ गठन का जिक्र करते हुए तिथि निर्धारित की थी। जबकि सितंबर माह बीतने में अब महज सात दिन शेष रह गए हैं। बता दें कि पिछले आठ सालों से कॉलेजों में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में छात्रों को उनका प्रतिनिधि नहीं मिल पा रहा है। शैक्षणिक कैलेंडर में जिक्र होने से एक बार फिर विद्यार्थियों को छात्रसंघ चुनाव की उम्मीद जगी थी, लेकिन इस बार भी संभवत: उन्हें मायूस होना पड़ेगा। चुनाव न होने की वजह से विद्यार्थियों की आवाज न केवल स्थानीय स्तर पर दबकर रह जा रही है बल्कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिनका शोर सरकार तक नहीं पहुंच पा रहा है।