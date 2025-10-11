दलसागर तालाब में हुए गुणवत्ताहीन कार्य बावजूद कर दिया करोड़ों का भुगतान

सिवनी. दलसागर तालाब में फाउंटेन लाइट एवं साउंड सिस्टम में हुई अनियमितता की शिकायत को दरकिनार करते हुए करोड़ों रुपए का भुगतान करने का आरोप पूर्व नपा अध्यक्ष शफीक खान ने लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया ने 3 करोड़ 31 लाख 35 हजार 132 रुपए का भुगतान रिप्लेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा को कर दिया। उन्होंने बताया कि दलसागर तालाब में सौन्दर्यीकरण के लिए फाउंटेन लाइट एवं साउंड सिस्टम लगाने का काम सिवनी नगर पालिका द्वारा एजेंसी के माध्यम से कराया गया, जिससे नगर के लोग परिवार के साथ तालाब का सुन्दर नजारा देख सकें। एजेंसी ने तालाब में गुणवत्ता विहिन कार्य किया। अनेकों बार चेतावनी के बाद भी कार्य में सुधार नहीं किया गया, जिसकी शिकायत नगर पालिका परिषद के 10 पार्षदों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से की थी। शिकायत में कहा गया था कि फाउंटेन में प्रयुक्त मोटर, जेट पम्प, हाई प्रेशर वॉल्व, नोजल एवं अन्य उपकरण अनुबंध की शर्त अनुसार प्रमुख (ब्रांडेड) कम्पनी के न होकर लोकल कम्पनी के हैं। जिससे शीघ्र खराब होने की संभावना है। इसमें से कुछ तो बंद भी हो चुके हैं। लाइटिंग में भी निम्म गुणवत्ता वाले सामान का उपयोग किया गया है। अनेक लाइट बंद हंै। म्यूजिक सिस्टम भी निम्म गुणवत्ता का लगाया गया है, जिसे प्रतिदिन नहीं चलाया जाता हैै। लोगों के मनोरंजन के लिए पानी के फव्वारों पर स्क्रीन जिसमें देश-प्रदेश एवं जिले के संबंधित राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटनाओं को चित्रण प्रतिदिन एक निश्चित समय पर दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। चित्रण की गुणवत्ता भी खराब है। पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि इन समस्त बिन्दुओं की जांच तकनीकी विशेषज्ञों से कराने के बाद ही भुगतान करने की मांग की गई थी। इस कार्य की शिकायत नगर के कुछ जागरूक नागरिकों ने विधायक दिनेश राय मुनमुन से भी की थी। इसके बावजूद भी कार्यकारी अध्यक्ष ने नियम विरूद्ध भुगतान कर दिया है। उन्होंने नवनियुक्त कलेक्टर शीतल पटले से नगर पालिका में भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।