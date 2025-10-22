उर्वरक वितरण न करने पर जताई नाराजगी, केन्द्र प्रभारी को नोटिस जारी

सिवनी. कलेक्टर शीतला पटले ने बुधवार को डबल लॉक केंद्र सिवनी, सहकारी समिति सीलादेही एवं लखनवाड़ा का औचक निरीक्षण कर किसानों को उर्वरक वितरण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रत्येक केंद्र में उपलब्ध उर्वरक स्टॉक एवं वितरण की स्थिति की समीक्षा की। कलेक्टर ने केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सुगम एवं समय पर खाद वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आगामी मांग का पूर्व आकलन कर भंडारण एवं वितरण की सुव्यवस्थित योजना बनाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि केंद्र प्रभारियों द्वारा डीएपी एवं यूरिया के विकल्पों की जानकारी किसानों को दी जाए, ताकि उपलब्ध उर्वरकों का समुचित उपयोग हो सके। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने उपस्थित किसानों से भी विस्तृत चर्चा की तथा उनकी समस्या सुनकर व्यवस्थाओं में सुधार करने तथा शासन द्वारा निर्धारित मात्रा में ही प्रत्येक किसान को उर्वरकों का वितरण करने के निर्देश दिए। लखनवाड़ा केंद्र के निरीक्षण के दौरान केन्द्र प्रभारी द्वारा पूर्व दिवसों में बिना कारण उर्वरक वितरण न किया जाना पाए जाने पर कलेक्टर ने खासी नाराजगी व्यक्त की एवं संबंधित प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपसंचालक कृषि एस के धुर्वे, डीएमओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर डबल लॉक केन्द्र सिवनी के सामने के उबड़-खाबड़ स्थान को समतल कराने के निर्देश दिए हैं।