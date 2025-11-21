जिले के दो लाख 70 हजार किसानों को खाद वितरण करना बड़ी चुनौती

सिवनी. कृषि प्रधान सिवनी जिले में हर वर्ष किसान कभी पानी तो कभी यूरिया की किल्लत की वजह से परेशान होते हैं। जिम्मेदारों के ध्यान न देने पर किसानों को सडक़ पर उतरकर प्रदर्शन एवं चक्काजाम तक करना पड़ता है। ऐसे में स्थिति बिगड़ती है। खरीफ सीजन के बाद अब किसान रबी सीजन में फसल की बुआई में जुट गए हैं। जल्द ही उन्हें खाद की भी आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में बेहतर व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदारों को सक्रिय रहना पड़ेगा। बता दें कि जिले में 3 लाख 83 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की फसल बोई जाती है। किसान गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी सहित अन्य फसल की बोवनी करते हैं। इसके बाद उन्हें बेहतर उत्पादन के लिए खाद की आवश्यकता पड़ती है। कृषि विभाग की मानें तो जिले में इस बार यूरिया, डीएपी, एनपीके का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। ऐसे में किसानों को इसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बता दें कि रबी सीजन एक अक्टूबर से अप्रेल तक रहता है। किसान अक्टूबर से दिसंबर तक बोवनी करते हैं।