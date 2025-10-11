डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा जिला अस्पताल, ट्रामा सेंटर भी बीमार

सिवनी. जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि सुविधाएं सीमित होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। आलम यह है कि कई बार तो विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों की जान पर बन आ रही है। आए दिन मरीजों को जबलपुर, नागपुर रेफर कर दिया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि शासन द्वारा पड़ोसी छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में सात आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की गई है, लेकिन सिवनी में एक भी नियुक्ति नहीं है। वहीं नेशनल हेल्थ मिशन से भी अधिकारियों की नियुक्ति न होने से स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। जिला अस्पताल में वर्तमान में चार चिकित्सा विशेषज्ञ के पद स्वीकृत हैं जबकि दो पद रिक्त हैं। यहां चार शिशु रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति होनी थी, लेकिन तीन ही डॉक्टर कार्यरत हैं। इसके अलावा यहां एक निश्वेतना विशेषज्ञ, एक नेत्र रोग विशेषज्ञ, एक अस्थि रोग विशेषज्ञ, दो रेडियोलॉजिस्ट, एक नाक, कान, गला विशेषज्ञ, एक दंत रोग विशेषज्ञ, एक क्षय रोग विशेषज्ञ, 12 मेडिकल ऑफिसर, दो दंत शल्य चिकित्सक, एक आयुष चिकित्सक का पद रिक्त है।