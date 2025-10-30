नशे में धुत शख्स बाघ को समझ बैठा बिल्ली, शराब भी ऑफर की, अब पत्रिका पड़ताल में सामने आया सच

पत्रिका पड़ताल में खुलासा (Photo Source- Viral Video Screenshot)
Patrika Fact Check : टाइगर स्टेट के नाम से जाने-जाने वाले मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व का हवाला देकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नशे में धुत एक शख्स टाइगर के साथ नजर रहा है। लेकिन, पत्रिका की पड़ताल में पता चला है कि, वायरल हो रहा वीडियो एआई जनरेटेड और पूरी तरह से फेक है।
वायरल हो रहे वीडियो को सिवनी जिले में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व का होने का दावा किया जा रहा था। वीडियो ने आम लोगों से लेकर वन विभाग तक में हड़कंप मचा दिया है। वीडियो यहां एक राजू पटेल नाम के 52 वर्षीय दिहाड़ी मजदूरी करने वाले शख्स के होने दावा किया जा रहा है। इस वीडियो में राजू एक रॉयल बंगाल टाइगर को शराब ऑफर करता नजर आ रहा है। यही नहीं हैरानी की बात ये भी है कि शराब ऑफर करने से पहले उसने उसकी गरदन को सहलाया भी। नशे में धुत राजू को एक खूंखार जंगली जानवर बिल्ली और कुत्ते जैसा लगा। लेकिन, पत्रिका की पड़ताल में पता चला है कि, ये वीडियो असली नहीं, बल्कि एआई जनरेटेड है।
वायरल वीडियो में सामने आई चौंकाने वाली ये घटना 4 अक्टूबर 2025 की बताई जा रही है। साथ ही, दावा किया गया कि, राजू पटेल जो रोज की तरह काम खत्म कर ठर्रे की दुकान पर गया था। देर रात पत्ते खेलने और ठर्रा पीने के बाद नशे में धुत हो गया। पत्ते खेलकर अपने घर लौट रहा था तो रास्ता सुनसान था और इसी दौरान, सड़क के किनारे अचानक उसकी नजर एक बड़े से जानवर पर गई। इस बड़े जानवर को देखकर नशे में धुत राजू को जरा भी डर नहीं लगा। क्योंकि ये बड़ा सा जानवर एक रॉयल बंगाल टाइगर था जो राजू को कभी बिल्ली तो कभी कुत्ता नजर आ रहा था। नशे में झूमते हुए राजू उसके पास गया और बोतल में बची शराब उसकी ओर बढ़ा दी। वायरल वीडियो में राजू उसे सहलाता हुआ भी नजर आ रहा है। फिलहाल, वायरल हो रहा वीडियो पूरी तरह से नकली और भ्रामक है।
