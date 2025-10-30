नशे में धुत शख्स बाघ को समझ बैठा बिल्ली, शराब भी ऑफर की, अब पत्रिका पड़ताल में सामने आया सच

वायरल वीडियो में सामने आई चौंकाने वाली ये घटना 4 अक्टूबर 2025 की बताई जा रही है। साथ ही, दावा किया गया कि, राजू पटेल जो रोज की तरह काम खत्म कर ठर्रे की दुकान पर गया था। देर रात पत्ते खेलने और ठर्रा पीने के बाद नशे में धुत हो गया। पत्ते खेलकर अपने घर लौट रहा था तो रास्ता सुनसान था और इसी दौरान, सड़क के किनारे अचानक उसकी नजर एक बड़े से जानवर पर गई। इस बड़े जानवर को देखकर नशे में धुत राजू को जरा भी डर नहीं लगा। क्योंकि ये बड़ा सा जानवर एक रॉयल बंगाल टाइगर था जो राजू को कभी बिल्ली तो कभी कुत्ता नजर आ रहा था। नशे में झूमते हुए राजू उसके पास गया और बोतल में बची शराब उसकी ओर बढ़ा दी। वायरल वीडियो में राजू उसे सहलाता हुआ भी नजर आ रहा है। फिलहाल, वायरल हो रहा वीडियो पूरी तरह से नकली और भ्रामक है।