धान की फसल में इयरहेड बग कीट का दिख रहा प्रकोप

सिवनी. धान का गंधी बग कीट या ईयरहेड बग एक महत्वपूर्ण कीट है। यह कीट धान की फसलों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यह सीधे धान के दानों के भीतर विकसित हो रहे चावल के दानों को खाता है, जिससे उपज में भारी नुकसान होता है। वर्तमान में धान की फसलों में गंधी कीट का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. शेखर सिंह बघेल ने बताया कि इस कीट के चलते धान की पैदावार में काफी नुकसान होता है। इस संबंध में वैज्ञानिक डॉ. निखिल कुमार सिंह एवं इंजी. कुमार सोनी द्वारा ग्राम बगराज के किसानों के प्रक्षेत्र में भ्रमण कर जानकारी ली। बताया कि गंधी कीट के शरीर में से हमेशा बहुत ही गंदी गंध आती है, जिसके चलते इसका नाम गंधी कीट पड़ा। गंधी कीट को राइस इयरहेड बग भी कहते है। इस कीट से ग्रशित धान के खेत से दूर से ही गंध आती है। शुरुआत में यह कीट कोमल पत्तियों और तनों का रस चूसते हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं। सामान्यत: यह कीट धान में बाली निकलते समय आक्रमण करता है और धान की बालियों में दूध को पी जाते हैं। ऐसा करने से धान की बालियों में लगे दानें सूख जाते हैं और उनमें दाने नहीं बनते हैं। बालिया बदरंग हो जाती हैं। इस कीट की एक मादा 250 से 300 अंडे देती है। गंधी कीट की संख्या तेजी से बढऩे के पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है। मादा कीट धान के पत्तियों पर ही अंडे दे देती हैं। धान में जब बालियां लगने लगती हैं, उसी समय ये कीट प्रजनन करते हैं और थोड़े ही दिन में इन अंड़ों से बच्चे निकल आते हैं। इस तरह इस कीट का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ता है।