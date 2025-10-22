जिले के 14 शहीद जवानों के परिजनों को किया सम्मानित

सिवनी. जिला मुख्यालय सिवनी स्थित शहीद स्मारक स्थल पर मंगलवार को पुलिस स्मृति दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम श्रद्धा और सम्मान के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विधायक दिनेश राय, नगरपालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया, भाजपा जिलाध्यक्ष मीना बिसेन, कलेक्टर शीतला पटले, पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता, एएसपी दीपक मिश्रा एवं एसडीएम पूर्वी तिवारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं नागरिकगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 की अवधि में सम्पूर्ण भारतवर्ष में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए 191 पुलिस जवानों की सूची का वाचन किया। साथ ही जिले के 14 शहीद जवानों के परिजनों को शॉल एवं श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद जवानों को नमन किया गया। पुलिस बैंड द्वारा शोक सलामी दी गई एवं उपस्थित सभी लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि पुलिस स्मृति दिवस प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1959 में हुई, जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में भारत-चीन सीमा पर 10 भारतीय पुलिस जवान चीनी सेना के हमले में वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी शौर्यगाथा और कर्तव्यपरायणता के सम्मान में प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है, ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा और जनसेवा में पुलिस बल के योगदान को नमन किया जा सके।