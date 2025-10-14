8 अक्टूबर की रात डाली थी डकैती, पांच पुलिसकर्मी हिरासत में, मुख्यमंत्री ने किया ट्वीट

सिवनी. जिले में पुलिसकर्मियों द्वारा हवाला के तीन करोड़ रुपए के ‘बंदरबांट’ के आरोप मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीजीपी कैलाश मकवाना ने मंगलवार को निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे समेत 11 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद लखनवाड़ा थाना में मामला दर्ज कर पूजा पांडे, बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम सहित पांच पुलिसकर्मियों को हिरासत में ले लिया गया। वहीं शेष छह पुलिसकर्मी फरार बताए जा रहे हैं। घटना 8 अक्टूबर की रात लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के सीलादेही बाइपास पर घटित हुई थी। पुलिसकर्मियों ने कटनी से नागपुर जा रहे पैसों से भरी कार में डकैती डाली थी। रुपया हवाला का था। इसलिए पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को डरा धमकाकर आधे रुपए ले लिए थे। अगले दिन शाम तक जब्ती नहीं बनाई और न ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित किया। हवाला कारोबार से जुड़े लोगों ने जब पुलिस अधिकारियों को सूचित किया तब पुलिसकर्मियों ने एक करोड़ 45 लाख रुपए पुलिस अधिकारियों को दिए। इसके बाद एसडीओपी, थाना प्रभारी समेत 11 पुलिसकर्मियों के संदिग्ध आचरण को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया था। वहीं मामले की जांच जबलपुर एएसपी आयुष गुप्ता को सौंपी गई थी। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट जबलपुर जोन आईजी को सौंप दी है। इसी के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीजीपी ने पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है। पुलिसकर्मियों पर डकैती, गलत तरीके से रोकना, अपहरण और आपराधिक षडय़ंत्र की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है।