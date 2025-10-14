Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

8 अक्टूबर की रात डाली थी डकैती, पांच पुलिसकर्मी हिरासत में, मुख्यमंत्री ने किया ट्वीट

घटना 8 अक्टूबर की रात लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के सीलादेही बाइपास पर घटित हुई थी।

2 min read

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Oct 14, 2025

सिवनी. जिले में पुलिसकर्मियों द्वारा हवाला के तीन करोड़ रुपए के ‘बंदरबांट’ के आरोप मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीजीपी कैलाश मकवाना ने मंगलवार को निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे समेत 11 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद लखनवाड़ा थाना में मामला दर्ज कर पूजा पांडे, बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम सहित पांच पुलिसकर्मियों को हिरासत में ले लिया गया। वहीं शेष छह पुलिसकर्मी फरार बताए जा रहे हैं। घटना 8 अक्टूबर की रात लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के सीलादेही बाइपास पर घटित हुई थी। पुलिसकर्मियों ने कटनी से नागपुर जा रहे पैसों से भरी कार में डकैती डाली थी। रुपया हवाला का था। इसलिए पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को डरा धमकाकर आधे रुपए ले लिए थे। अगले दिन शाम तक जब्ती नहीं बनाई और न ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित किया। हवाला कारोबार से जुड़े लोगों ने जब पुलिस अधिकारियों को सूचित किया तब पुलिसकर्मियों ने एक करोड़ 45 लाख रुपए पुलिस अधिकारियों को दिए। इसके बाद एसडीओपी, थाना प्रभारी समेत 11 पुलिसकर्मियों के संदिग्ध आचरण को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया था। वहीं मामले की जांच जबलपुर एएसपी आयुष गुप्ता को सौंपी गई थी। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट जबलपुर जोन आईजी को सौंप दी है। इसी के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीजीपी ने पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है। पुलिसकर्मियों पर डकैती, गलत तरीके से रोकना, अपहरण और आपराधिक षडय़ंत्र की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है।

डीआईजी पहुंचे सिवनी पुलिस कंट्रोल रूम
डीजीपी के आदेश के कुछ देर बाद डीआईजी राकेश सिंह भी सिवनी पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच गए हैं। संभवत: कुछ देर में वह प्रेस कान्फ्रेंस भी करेंगे। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने टï्वीट कर दी जानकारी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्वीट करके पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज होने की जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट किया कि मध्यप्रदेश में कानून सबके लिए समान है। सिवनी हवाला मनी लूट प्रकरण में एसडीओपी समेत 11 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पांच को हिरासत में लिया गया है। कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में सुशासन और कानून व्यवस्था सर्वोपरि है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2025 02:32 pm

Published on:

14 Oct 2025 02:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / 8 अक्टूबर की रात डाली थी डकैती, पांच पुलिसकर्मी हिरासत में, मुख्यमंत्री ने किया ट्वीट

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जबलपुर क्राइम ब्रांच के एएसपी करेंगे हवाला मामले की जांच, सिवनी से हुआ ट्रांसफर

सिवनी

रिपोर्ट का इंतजार, एसडीओपी समेत 11 पुलिसकर्मियों पर होगी एफआईआर

सिवनी

डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा जिला अस्पताल, ट्रामा सेंटर भी बीमार

सिवनी

नरवाई जलाने से पर्यावरण होता है प्रदूषित, भूमि की गुणवत्ता पर पड़ता है प्रभाव

fire
सिवनी

सीएम हेल्पलाइन प्रकरण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.