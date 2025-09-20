एक नवंबर से नहरों से अंतिम छोर तक किसानों को मिलेगा पानी

सिवनी. जिला जल उपभोक्ता समिति की बैठक गुरुवार को कलेक्टर संस्कृति जैन, विधायक सिवनी दिनेश राय एवं जिला पंचायत अध्यक्ष मालती डहेरिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में पूर्व विधायक राकेश पाल, मुख्य कार्यपालन अभियंता अशोक डहेरिया, उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग सुधीर कुमार धुर्वे सहित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं जल उपयोगिता समिति के सदस्यों तथा कृषक प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में रबी फसल 2025-26 की लक्ष्यानुसार सिंचाई तथा किसानों को सुगम रूप से सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति की कार्ययोजना पर चर्चा कर विभिन्न निर्णय लिए गए। बैठक में सर्वप्रथम कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, तिलवारा बांय तट नहर संभाग केवलारी तथा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना द्वारा उनके संभाग अंतर्गत जिले में संचालित सिंचाई परियोजनाओं से प्रस्तावित सिंचाई लक्ष्य के बारे में अवगत कराने के साथ ही मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं में शामिल तालाबों के जल भराव की स्थिति से अवगत कराया गया। बैठक में कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के संबंधित अधिकारियों को अंतिम छोर के किसान तक नहरों से उनकी मांगानुरूप पानी पहुंचाने के लिए सभी छोटी-बड़ी नहरों का निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य एवं साफ-सफाई करने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ने नहरों की मरम्मत कार्य, सफाई एवं पानी छोड़े जाने की तिथियां की जानकारी से संबंधित क्षेत्रों के किसानों को पूर्व से अवगत कराने के निर्देश दिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने आखरी छोर के किसान तक मांग अनुरूप पानी पहुंचाने के लिए नहरों की मरम्मत कार्य एवं सफाई कार्यवाही समय पर करने की बात कही। विधायक दिनेश राय ने आगामी एक नवंबर से नहरों में पानी छोड़े जाने की बात कही। जिस पर उपस्थित किसानों एवं अधिकारियों द्वारा सहमति जताई गई।