सिवनी

एक नवंबर से नहरों से अंतिम छोर तक किसानों को मिलेगा पानी

जल उपभोक्ता समिति की बैठक में सहमति

सिवनी

Ashish Kumar Mishra

Sep 20, 2025

सिवनी. जिला जल उपभोक्ता समिति की बैठक गुरुवार को कलेक्टर संस्कृति जैन, विधायक सिवनी दिनेश राय एवं जिला पंचायत अध्यक्ष मालती डहेरिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में पूर्व विधायक राकेश पाल, मुख्य कार्यपालन अभियंता अशोक डहेरिया, उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग सुधीर कुमार धुर्वे सहित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं जल उपयोगिता समिति के सदस्यों तथा कृषक प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में रबी फसल 2025-26 की लक्ष्यानुसार सिंचाई तथा किसानों को सुगम रूप से सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति की कार्ययोजना पर चर्चा कर विभिन्न निर्णय लिए गए। बैठक में सर्वप्रथम कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, तिलवारा बांय तट नहर संभाग केवलारी तथा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना द्वारा उनके संभाग अंतर्गत जिले में संचालित सिंचाई परियोजनाओं से प्रस्तावित सिंचाई लक्ष्य के बारे में अवगत कराने के साथ ही मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं में शामिल तालाबों के जल भराव की स्थिति से अवगत कराया गया। बैठक में कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के संबंधित अधिकारियों को अंतिम छोर के किसान तक नहरों से उनकी मांगानुरूप पानी पहुंचाने के लिए सभी छोटी-बड़ी नहरों का निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य एवं साफ-सफाई करने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ने नहरों की मरम्मत कार्य, सफाई एवं पानी छोड़े जाने की तिथियां की जानकारी से संबंधित क्षेत्रों के किसानों को पूर्व से अवगत कराने के निर्देश दिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने आखरी छोर के किसान तक मांग अनुरूप पानी पहुंचाने के लिए नहरों की मरम्मत कार्य एवं सफाई कार्यवाही समय पर करने की बात कही। विधायक दिनेश राय ने आगामी एक नवंबर से नहरों में पानी छोड़े जाने की बात कही। जिस पर उपस्थित किसानों एवं अधिकारियों द्वारा सहमति जताई गई।

ओवर फ्लो सहित अन्य समस्याओं से कराया अवगत
बैठक में क्षेत्रवार जल उपभोक्ता समितियों के प्रतिनिधियों एवं किसानों ने भी नहरवार सीपेज, ओवर फ्लो, टूटफूट जैसी समस्याओं से अवगत कराया गया। जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को ऐसी नहरों का निरीक्षण कर त्वरित मरम्मत कार्य कराने के निर्देश दिए। बैठक में प्रशासन ने कृषक प्रतिनिधियों से रबी मौसम में कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों जैसे चना सहित अन्य फसलों की बोआई के लिए प्रोत्साहित किया गया। ताकि आगामी समय में भी फसल सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। किसानों से मक्का के स्थान पर कम पानी वाली चना, मसूर, सरसों की फसल लगाने की अपील की गई। कलेक्टर ने अनाधिकृत रूप से पम्प से पानी लेने वाले एवं नहरों की तोडफ़ोड़ करने वाले व्यक्तियों पर एफआईआर करने के निर्देश जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को दिए।

20 Sept 2025

20 Sept 2025 01:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / एक नवंबर से नहरों से अंतिम छोर तक किसानों को मिलेगा पानी

