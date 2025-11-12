Ladli Behna Yojana: जो कहा करके दिखाया, लाड़ली बहनों को सीएम ने अभी अभी भेजे 1500 रुपए, सिवनी को करोड़ों की सौगात

सीएम डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहनों से सवाल पूछा कि वे पैसों का क्या करती हैं, तो उनके जवाब सुनकर सीएम हैरान रह गए। इन महिलाओं ने मंच से कहा कि वे आर्थिक रूप से संपन्न हो रहीं, आत्मनिर्भर हुई हैं, पति के साथ उसकी हर परेशानी में कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक सहायता भी कर रही हैं। इनके जवाब सुन मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज किया और कहा कि कांग्रेस को ये जवाब जरूर सुनने चाहिएं, जो कहती है कि लाडली बहना योजना के पैसे जब बहनों के खातों में जाते हैं, तो उनके पति उनसे पैसा छीन लेते हैं और शराब में उड़ा देते हैं।' उन्होंने कई बार कांग्रेस का नाम लेकर कहा कि कांग्रेस नेताओं को अब अपनी सोच बदलनी चाहिए।