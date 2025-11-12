Patrika LogoSwitch to English

सिवनी

Ladli Behna Yojana: जो कहा करके दिखाया, लाड़ली बहनों को सीएम ने अभी अभी भेजे 1500 रुपए, सिवनी को करोड़ों की सौगात

Ladli Behna Yojana: वंदे मातरम् राष्ट्रगीत को 150 साल पूरे होने के अवसर पर एमपी के सिवनी में गूंजा राष्ट्रगीत, लाड़ली बहना योजना के तहत राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, सीएम ने दिया 1500 रुपए का तोहफा...

3 min read
Google source verification

सिवनी

image

Sanjana Kumar

Nov 12, 2025

Ladli Behna Yojana update

Ladli Behna Yojana update: सिवनी@patrika.com: आज से बढ़ गई लाड़ली बहना योजना की राशि, सीएम ने खातों में भेजे 1500 रुपए, लाड़ली बहनों ने स्मृति चिह्न देकर जताया सीएम का आभार। (फोटो: CM-X )

Ladli Behna Yojana: सीएम मोहन यादव सिवनी के दौरे पर हैं। वे यहां लाड़ली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने लाड़ली बहना योजना की बढ़ी हुई राशि के 1500 रुपए सिंगल क्लिक पर लाड़ली बहनों के खातों में ट्रांसफर किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने लाड़ली बहनों का स्वागत पुष्पवर्षा कर किया। वहीं लाड़ली बहनों ने सीएम मोहन यादव को लाड़ली बहना योजना स्मृति चिह्न भेंट की।

सीएम ने शेयर की थी पोस्ट- जो कहा वो किया...

बता दें कि सीएम मोहन यादव ने बुधवार 12 नवंबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर की थी, इसमें उन्होंने लिखा था, कि जो कहा वो किया। आज से लाड़ली बहनों को बढ़ी हुई राशि 1500-1500 रुपए की राशि लाड़ली बहनों के खातों में भेजी जाएगी। बता दें कि ये बढ़ी हुई राशि 30वीं किस्त के रूप में दी जा रही है। अब हर महीने लाड़ली बहनों के खातों में 1500 रुपए की राशि ही भेजी जाएगी।

जानें कैसे चैक करें स्टेटस, खाते में 30वीं किस्त आई या नहीं

सीएम मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की 30वीं किस्त का पैसा 1.26 करोड़ महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिया है। इसका मैसेज पात्र महिलाओं के मोबाइल पर आएंगे। लेकिन अगर आपके मोबाइल पर मैसेज नहीं आता है तो आप लाड़ली बहना योजना पोर्टल पर cmladlibahna.mp.gov.in जाकर पता कर सकते हैं।

सीएम ने महिलाओं से किया संवाद

सुषमा, गिरोड़िया गांव, सिवनी: मैं ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, लेकिन मैं बचत नहीं कर पाती थी। लेकिन जब से ये राशि मिली मेरी आर्थिक रूप से मजबूत हुई है। 1500 रुपए बड़ी सौगात है। आपकी आभारी हूं।

माधुरी डेहरिया से सीएम ने पूछा पैसे का क्या करती हो?

सीएम ने पूछा, पटवारी, पंचायत या किसी भी तरह से परेशान तो नहीं हैं, बोले आपके भाई की सरकार है, सरकारी काम में कोई भी परेशानी हो रही है, तो दिल खोलकर बताओ। सीएम ने पूछा पति क्या करते हैं? बोले 1500 रुपए का क्या करती हो... माधुरी बोलीें बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च करती हूं। सीएम ने कहा कांग्रेस को

अंजलि, छतरपुर से इस बार 1500 रुपए मिले हैं। मैं आपकी आभारी हूं, पति इलेक्ट्रिशियर हैं। बच्चों की कोचिंग के पैसे मैं देती हूं। किराए से रहती हूं। सीएम ने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम लिखवाएं। घर भी मिलेगा। मैं पैसे इकट्ठा कर रही हूं ताकि खुद का काम कर सकूंगी।

मंजू सोनी, सिवनी से सीएम ने कहा लाड़ली बहना योजना के पैसों का क्या करती हैं? बोलीं मैंने कपड़े सिलने की मशीन खरीदी है। कभी बच्चों की फीस भरती हूं। इस योजना से इतना साहस मिला है कि हम अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े होते हैं। सीएम ने पूछा सरकारी कर्मचारियों से कोई कष्ट हो तो बताना। सीएम ने कहा खुलकर बोलो, ताकि सख्ती की जा सके, ये समाज सेवा के लिए ही हैं, तो जो काम दिया है, उसे अच्छे से पूरा करना ही इनका कर्तव्य है। सख्ती करेंगे तभी तो बेहतर काम करेंगे।

सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना

सीएम डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहनों से सवाल पूछा कि वे पैसों का क्या करती हैं, तो उनके जवाब सुनकर सीएम हैरान रह गए। इन महिलाओं ने मंच से कहा कि वे आर्थिक रूप से संपन्न हो रहीं, आत्मनिर्भर हुई हैं, पति के साथ उसकी हर परेशानी में कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक सहायता भी कर रही हैं। इनके जवाब सुन मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज किया और कहा कि कांग्रेस को ये जवाब जरूर सुनने चाहिएं, जो कहती है कि लाडली बहना योजना के पैसे जब बहनों के खातों में जाते हैं, तो उनके पति उनसे पैसा छीन लेते हैं और शराब में उड़ा देते हैं।' उन्होंने कई बार कांग्रेस का नाम लेकर कहा कि कांग्रेस नेताओं को अब अपनी सोच बदलनी चाहिए।

बता दें कि लाड़ली बहनाय योजना के तहत सीएम ने आज 1.26 करोड़ बहनों के खातों में 1793 करोड़ 75 लाख रुपए सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सिवनी को 560 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने यहां कई विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया।

Updated on:

12 Nov 2025 03:15 pm

Published on:

12 Nov 2025 02:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / Ladli Behna Yojana: जो कहा करके दिखाया, लाड़ली बहनों को सीएम ने अभी अभी भेजे 1500 रुपए, सिवनी को करोड़ों की सौगात

