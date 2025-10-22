Patrika LogoSwitch to English

सिवनी

14 माह में चौथी बार जिले में लोकायुक्त की दबिश, फरवरी में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी का ड्राइवर हुआ था ट्रैप

जिले में थम नहीं रहे हैं रिश्वतखोरी के मामले

2 min read

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Oct 22, 2025

अधिकारियों के घर और दफ्तरों पर लोकायुक्त छापा

अधिकारियों के घर और दफ्तरों पर लोकायुक्त छापा

सिवनी. जिले में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 11 माह में चौथी बार जबलपुर लोकायुक्त टीम ने जिले में दबिश दी है। गुरुवार को केवलारी थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक मनीष कुमार पटवा को लोकायुक्त टीम ने 75000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपी एफआईआर दर्ज करने के एवज में आवेदक से पांच लाख रुपए की मांग कर रहा था। पहली किश्त के रूप में 25000 रुपए ले चुका था। वहीं दूसरी किश्त गुरुवार को देने थाना पहुंचा था। आरोपी प्रधान आरक्षक थाना परिसर में ही आवेदक से रिश्वत की दूसरी किश्त ले रहा था। इसी दौरान लोकायुक्त टीम ने प्रधान आरक्षक को धर दबोचा। इससे पहले 28 फरवरी 2025 को जबलपुर लोकायुक्त टीम ने सिवनी जिला पंचायत कार्यालय के सामने स्थित आपूर्ति विभाग कार्यालय के बाहर 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के ड्राइवर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोपी ने सिवनी में पदस्थ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ज्योति पटले के कहने पर आवेदक से रिश्वत मांगे थे। इससे पहले 12 नवंबर 2024 को सहायक आबकारी अधिकारी पवन कुमार झारिया को विदेशी मद्य भंडारगार सिवनी में साढ़े तीन लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त टीम ने गिरफ्तार किया था। लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले में सहायक आयुक्त आबकारी शैलेश कुमार जैन को भी आरोपी बनाया था। वहीं 21 सितंबर 2024 को मत्स्य विभाग में सहायक मत्स्य अधिकारी के पद पर तैनात मुकुन्द राव बंसोडकर को जबलपुर लोकायुक्त टीम ने 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

कोर्ट में लंबित मामले, इसलिए सजा भी नहीं हो रही
जिले में लोकायुक्त टीम भले ही लगातार दबिश देकर रिश्वत लेते हुए आरोपियों को रंगेहाथ गिरफ्तार कर रही है। लेकिन कानून की धीमी प्रक्रिया से मामले थम नहीं रहे हैं। जुलाई 2024 में सिवनी के विशेष न्यायालय ने रिश्वत लेने वाले पटवारी को चार साल की जेल और 5,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया था। हालांकि जिले में ऐसे कई रिश्वतखोरी के मामले में है जिसमें लोकायुक्त ने कार्रवाई की। सजा भी मिल चुकी है इसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। 21 सितंबर 2024 को मत्स्य विभाग में सहायक मत्स्य अधिकारी के पद पर तैनात मुकुन्द राव बंसोडकर को जबलपुर लोकायुक्त टीम ने 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए चाय दुकान के सामने बाहुबली चौक सिवनी में रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।

Published on:

22 Oct 2025 02:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / 14 माह में चौथी बार जिले में लोकायुक्त की दबिश, फरवरी में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी का ड्राइवर हुआ था ट्रैप

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

