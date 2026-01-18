18 जनवरी 2026,

रविवार

सिवनी

खेत जा रहे किसान का बाघ ने किया शिकार

mp news: खेत में सिंचाई करने के लिए घर से निकला था किसान, कुछ देर बाद परिजन को मिली मौत की खबर।

सिवनी

Shailendra Sharma

Jan 18, 2026

mp news: मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में गुमतरा गांव के पास खेत में सिंचाई करने जा रहे किसान पर बाघ ने हमला कर दिया। इस घटना में किसान की मौत हो गई। बता दें कि गुमतरा गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा के गुमतरा निवासी राजकुमार कहार पिता सीताराम कहार (38) रात लगभग 11.30 बजे खेत में सिंचाई करने के लिए घर से अकेले पैदल निकले थे। इसी दौरान रास्ते में उन पर बाघ ने हमला कर दिया।

बाघ ने किया किसान का शिकार

घटना की सूचना मृतक के छोटे भाई राजेश कहार ने पेंच टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को दी। राजेश ने कर्मचारियों को बताया कि उन्होंने घटनास्थल के पास वन्यप्राणी बाघ को देखा है। साथ ही मौका स्थल पर वन्यप्राणी बाघ के पगमार्क पाए गए। घटना की सूचना पर टाइगर रिजर्व का स्टाफ एवं पुलिस थाना बिछुआ के पुलिसकर्मी स्टाफ ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया एवं प्रथमदृष्टया बाघ द्वारा घटना कारित किया जाना पाया गया। तत्पश्चात मौके की कार्यवाही पूर्ण कर मृतक का शव पोस्टमार्टम हेतु सिविल अस्पताल बिछुआ भेजा गया।

जनवरी में दूसरी घटना

टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने मृतक के छोटे भाई को शासन के नियम अनुसार सहायता राशि चेक के माध्यम से प्रदान किया है। हालांकि घटना से गांव में आक्रोश का माहौल है। अधिकारियों ने बाघ की गतिविधियों पर निगरानी शुरू कर दी है और आसपास के गांवों के लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग का कहना है कि क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है ताकि किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान न पहुंचे और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बता दें कि इससे पहले 6 जनवरी को भी सिवनी जिले के टिकारी गांव निवासी कमल उइके का शव पेंच नदी के किनारे महादेव घाट के पास मिला था।

भोपाल
bhopal

Published on:

18 Jan 2026 10:20 pm

खेत जा रहे किसान का बाघ ने किया शिकार

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

