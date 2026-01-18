खेत जा रहे किसान का बाघ ने किया शिकार

टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने मृतक के छोटे भाई को शासन के नियम अनुसार सहायता राशि चेक के माध्यम से प्रदान किया है। हालांकि घटना से गांव में आक्रोश का माहौल है। अधिकारियों ने बाघ की गतिविधियों पर निगरानी शुरू कर दी है और आसपास के गांवों के लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग का कहना है कि क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है ताकि किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान न पहुंचे और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बता दें कि इससे पहले 6 जनवरी को भी सिवनी जिले के टिकारी गांव निवासी कमल उइके का शव पेंच नदी के किनारे महादेव घाट के पास मिला था।