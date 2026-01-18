प्रेमिका के बुलाने पर राजस्थान गया युवक, 3 दिन बाद परिवार को मिला होश उड़ाने वाला वीडियो

प्रेमिका के बुलाने पर जब सोनू राजस्थान में उसके गांव पहुंचा तो युवती के परिजन ने गांववालों के साथ मिलकर उसे बंधक बना लिया है। परिजन को एक वीडियो बनाकर भेजा गया है जिसमें बांधकर सोनू को बीयर की बोतल से कुछ पिलाया जा रहा है। परिजन का आरोप है कि सोनू के साथ बंधक बनाकर मारपीट की जा रही है और उसे पेशाब पिलाई गई है। परिजन ने कोलार पुलिस थाने पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी है और सोनू को छुड़ाने की मांग की है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम को राजस्थान भेजा है और राजस्थान पुलिस के संपर्क में भी बनी हुई है।