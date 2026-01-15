एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया धान खरीदी केन्द्र प्रभारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

lokayukta caught dhaan khareedee kendra prabhaaree taking bribe 1500 Rs
mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के सिवनी जिले का है जहां एक धान खरीदी केन्द्र के प्रभारी को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने किसान से रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर धान खरीदी केन्द्र के प्रभारी के साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर की भी संलिप्तता मिलने पर लोकायुक्त ने उसे भी मामले में आरोपी बनाया है।
सिवनी जिले के भोमा में स्थित उड़ेपानी धान खरीदी केन्द्र के प्रभारी हासिब अंसारी के खिलाफ भोमाटोला के रहने वाले किसान दुर्गेश चंद्रवंशी ने जबलपुर लोकायुक्त कार्यालय में रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में फरियादी किसान दुर्गेश चंद्रवंशी ने बताया था कि उड़ेपानी धान खरीदी केन्द्र के प्रभारी हासिब अंसारी उसकी धान खरीदने के एवज में उससे 1800 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था। काफी बातचीत के बाद सौदा 1500 रुपये में तय हुआ है।
लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर गुरुवार को रिश्वत के 1500 रुपये देने के लिए फरियादी दुर्गेश चंद्रवंशी को धान खरीदी केन्द्र प्रभारी हासिब अंसारी को देने के लिए भेजा। रिश्वत की रकम देने के लिए रिश्वतखोर हासिब अंसारी ने धान खरीदी केन्द्र पर बुलाया और जैसे ही रिश्वत की रकम ली तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। रिश्वतखोरी के इस खेल में धान खरीदी केन्द्र के कंप्यूटर ऑपरेटर की मिलीभगत भी सामने आई है जिसके कारण लोकायुक्त टीम ने कंप्यूटर ऑपरेटर को भी आरोपी बनाया है। लोकायुक्त ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
