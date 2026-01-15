एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया धान खरीदी केन्द्र प्रभारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर गुरुवार को रिश्वत के 1500 रुपये देने के लिए फरियादी दुर्गेश चंद्रवंशी को धान खरीदी केन्द्र प्रभारी हासिब अंसारी को देने के लिए भेजा। रिश्वत की रकम देने के लिए रिश्वतखोर हासिब अंसारी ने धान खरीदी केन्द्र पर बुलाया और जैसे ही रिश्वत की रकम ली तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। रिश्वतखोरी के इस खेल में धान खरीदी केन्द्र के कंप्यूटर ऑपरेटर की मिलीभगत भी सामने आई है जिसके कारण लोकायुक्त टीम ने कंप्यूटर ऑपरेटर को भी आरोपी बनाया है। लोकायुक्त ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।