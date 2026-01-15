15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया धान खरीदी केन्द्र प्रभारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news: किसान से धान खरीदने के बदले धान खरीदी केन्द्र प्रभारी मांग रहा था रिश्वत, किसान ने लोकायुक्त में की शिकायत।

1 minute read
Google source verification

सिवनी

image

Shailendra Sharma

Jan 15, 2026

seoni

lokayukta caught dhaan khareedee kendra prabhaaree taking bribe 1500 Rs

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के सिवनी जिले का है जहां एक धान खरीदी केन्द्र के प्रभारी को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने किसान से रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर धान खरीदी केन्द्र के प्रभारी के साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर की भी संलिप्तता मिलने पर लोकायुक्त ने उसे भी मामले में आरोपी बनाया है।

किसान से मांगी थी रिश्वत

सिवनी जिले के भोमा में स्थित उड़ेपानी धान खरीदी केन्द्र के प्रभारी हासिब अंसारी के खिलाफ भोमाटोला के रहने वाले किसान दुर्गेश चंद्रवंशी ने जबलपुर लोकायुक्त कार्यालय में रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में फरियादी किसान दुर्गेश चंद्रवंशी ने बताया था कि उड़ेपानी धान खरीदी केन्द्र के प्रभारी हासिब अंसारी उसकी धान खरीदने के एवज में उससे 1800 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था। काफी बातचीत के बाद सौदा 1500 रुपये में तय हुआ है।

केन्द्र प्रभारी के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर भी फंसा

लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर गुरुवार को रिश्वत के 1500 रुपये देने के लिए फरियादी दुर्गेश चंद्रवंशी को धान खरीदी केन्द्र प्रभारी हासिब अंसारी को देने के लिए भेजा। रिश्वत की रकम देने के लिए रिश्वतखोर हासिब अंसारी ने धान खरीदी केन्द्र पर बुलाया और जैसे ही रिश्वत की रकम ली तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। रिश्वतखोरी के इस खेल में धान खरीदी केन्द्र के कंप्यूटर ऑपरेटर की मिलीभगत भी सामने आई है जिसके कारण लोकायुक्त टीम ने कंप्यूटर ऑपरेटर को भी आरोपी बनाया है। लोकायुक्त ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

ये भी पढ़ें

शादी के 17 दिन बाद प्रेमी ‘चाचा’ के साथ भागी बेटी, पापा से मिलने आई फिर…
भिंड
bhind

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 04:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया धान खरीदी केन्द्र प्रभारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Big news: जिला जेल से तीन कैदी हुए फरार, जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हडक़ंप मचा

सिवनी

बाघ के हमला करने मिले साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

सिवनी

सिवनी-बालाघाट एवं सिवनी-मंडला मार्ग पर परेशानी होगी दूर, मरम्मत कराएगा विभाग

सिवनी

हवन-पूजन के साथ 99 मंडलों में हुआ अक्षत कलश वितरण

सिवनी

खुले में पड़े हजारों क्विंटल धान, मौसम बिगड़ा तो होगा बड़ा नुकसान

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.