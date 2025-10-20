मां ने दीपावली पर दिया अनोखा उपहार, लीवर देकर बचाई बेटे की जान

mother gave special gift to his son Liver transplant
mp news: मां का प्यार हर मुश्किल में संबल बन जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण मध्यप्रदेश के सिवनी में देखने को मिला हैं। यहां 40 साल की मां ने दीपावली से एक दिन पहले अपने 10 साल के बेटे को उपहार में नई जिंदगी दी है। मां ने बेटे को लीवर देकर नया जीवन दिया हैं। बेटे का लीवर खराब होने की बात पता चलने के बाद मां ने उसे लीवर देने की इच्छा जाहिर की थी और सौभाग्य से मां-बेटे का लीवर मैच हो गया जिसके बाद डॉक्टरों ने रविवार को सफल ट्रांसप्लांट किया।
सिवनी जिले के जमुनिया गांव में रहने वाले तेजलाल सनोडिया किसान हैं। उनकी दो संतान एक बेटा और बेटी थी। हालांकि बेटी की मौत 10 साल की उम्र में हो गई थी। तेजलाल ने बताया कि बेटी का पेट दर्द होता था इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई थी बाद में पता चला कि बेटी का लीवर खराब हो गया था। 10 साल का बेटा शौर्य भी बीते दो साल से पेट दर्द से परेशान था। बेटी की तरह ही बेटे की बीमारी को देखते हुए उसे दिल्ली एम्स ले गए जहां जांच के बाद पता चला कि शौर्य का लीवर 80 प्रतिशत तक खराब हो गया है। किसी के बताने पर शौर्य को लेकर हैदराबाद के एक अस्पताल में पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने खर्च 40 लाख रुपए बताया। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच एक परिचित ने दिल्ली में नारायणा अस्पताल में जाने की सलाह दी। वहां 22 लाख रुपए तक प्रारंभिक खर्च की बात सामने आई।
शौर्य को लीवर दान करने के लिए मां गीता सनोडिया आगे आई। सौभाग्य से मां और बेटे का लीवर मैच हो गया। इसके बाद डॉक्टरों ने रविवार को सफल ट्रांसप्लांट किया। शौर्य का लीवर ट्रांसप्लांट तो हो गया है, लेकिन अभी उसके इलाज में काफी खर्च आएगा। परिजनों का कहना है कि अगर जनप्रतिनिधि, समाजसेवी आगे आएंगे तो उनके बच्चे की स्थिति और बेहतर हो जाएगी। पिता तेजपाल ने बताया कि 15 लाख रूपये उन्होंने उधार लिए हैं और 2 लाख रूपये जनसहयोग से जमा हो गए थे।
