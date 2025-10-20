मां ने दीपावली पर दिया अनोखा उपहार, लीवर देकर बचाई बेटे की जान

सिवनी जिले के जमुनिया गांव में रहने वाले तेजलाल सनोडिया किसान हैं। उनकी दो संतान एक बेटा और बेटी थी। हालांकि बेटी की मौत 10 साल की उम्र में हो गई थी। तेजलाल ने बताया कि बेटी का पेट दर्द होता था इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई थी बाद में पता चला कि बेटी का लीवर खराब हो गया था। 10 साल का बेटा शौर्य भी बीते दो साल से पेट दर्द से परेशान था। बेटी की तरह ही बेटे की बीमारी को देखते हुए उसे दिल्ली एम्स ले गए जहां जांच के बाद पता चला कि शौर्य का लीवर 80 प्रतिशत तक खराब हो गया है। किसी के बताने पर शौर्य को लेकर हैदराबाद के एक अस्पताल में पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने खर्च 40 लाख रुपए बताया। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच एक परिचित ने दिल्ली में नारायणा अस्पताल में जाने की सलाह दी। वहां 22 लाख रुपए तक प्रारंभिक खर्च की बात सामने आई।