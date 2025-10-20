Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

मां ने दीपावली पर दिया अनोखा उपहार, लीवर देकर बचाई बेटे की जान

mp news: 10 साल के बेटे को मां ने दिया लीवर, रविवार को हुआ सफल लीवर ट्रांसप्लांट...।

2 min read

सिवनी

image

Shailendra Sharma

Oct 20, 2025

seoni

mother gave special gift to his son Liver transplant

mp news: मां का प्यार हर मुश्किल में संबल बन जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण मध्यप्रदेश के सिवनी में देखने को मिला हैं। यहां 40 साल की मां ने दीपावली से एक दिन पहले अपने 10 साल के बेटे को उपहार में नई जिंदगी दी है। मां ने बेटे को लीवर देकर नया जीवन दिया हैं। बेटे का लीवर खराब होने की बात पता चलने के बाद मां ने उसे लीवर देने की इच्छा जाहिर की थी और सौभाग्य से मां-बेटे का लीवर मैच हो गया जिसके बाद डॉक्टरों ने रविवार को सफल ट्रांसप्लांट किया।

80 प्रतिशत तक खराब हो गया था लीवर

सिवनी जिले के जमुनिया गांव में रहने वाले तेजलाल सनोडिया किसान हैं। उनकी दो संतान एक बेटा और बेटी थी। हालांकि बेटी की मौत 10 साल की उम्र में हो गई थी। तेजलाल ने बताया कि बेटी का पेट दर्द होता था इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई थी बाद में पता चला कि बेटी का लीवर खराब हो गया था। 10 साल का बेटा शौर्य भी बीते दो साल से पेट दर्द से परेशान था। बेटी की तरह ही बेटे की बीमारी को देखते हुए उसे दिल्ली एम्स ले गए जहां जांच के बाद पता चला कि शौर्य का लीवर 80 प्रतिशत तक खराब हो गया है। किसी के बताने पर शौर्य को लेकर हैदराबाद के एक अस्पताल में पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने खर्च 40 लाख रुपए बताया। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच एक परिचित ने दिल्ली में नारायणा अस्पताल में जाने की सलाह दी। वहां 22 लाख रुपए तक प्रारंभिक खर्च की बात सामने आई।

बेटे की जान बचाने मां आई आगे

शौर्य को लीवर दान करने के लिए मां गीता सनोडिया आगे आई। सौभाग्य से मां और बेटे का लीवर मैच हो गया। इसके बाद डॉक्टरों ने रविवार को सफल ट्रांसप्लांट किया। शौर्य का लीवर ट्रांसप्लांट तो हो गया है, लेकिन अभी उसके इलाज में काफी खर्च आएगा। परिजनों का कहना है कि अगर जनप्रतिनिधि, समाजसेवी आगे आएंगे तो उनके बच्चे की स्थिति और बेहतर हो जाएगी। पिता तेजपाल ने बताया कि 15 लाख रूपये उन्होंने उधार लिए हैं और 2 लाख रूपये जनसहयोग से जमा हो गए थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 04:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / मां ने दीपावली पर दिया अनोखा उपहार, लीवर देकर बचाई बेटे की जान

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

BJP शासित नगरपालिका दीये बेचने वालों से वसूल रहा टैक्स, कांग्रेस ने जताई नाराजगी

BJP ruled Seoni Municipal Corporation collecting taxes from diya sellers mp news
सिवनी

एमपी में ‘हेड कांस्टेबल’ 75 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

chhindwara news
सिवनी

Big news: एसआईटी ने डकैती करने वाले 10 पुलिसकर्मियों को कोर्ट में किया पेश, 17 तक रिमांड पर भेजा

सिवनी

निलंबित एसडीओपी समेत 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का मामला दर्ज

सिवनी

एसआईटी ने देर रात तक की निलंबित पुलिसकर्मियों से पूछताछ, अभिरक्षा में कटी रात

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.