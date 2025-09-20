राष्ट्रीय धरोहर भीमगढ़ संजय सरोवर बांध की सुरक्षा में लापरवाही

छपारा. एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध संजय सरोवर जिम्मेदारों की लापरवाही का शिकार हो गया है। बांध की सुरक्षा में लापरवाही बरती जा रही है। पहुंच मार्ग बदहाल हो चुका है। वहीं बांध के वॉल में छेद हो रहे हैं। मवेशी यहां घास चरने पहुंच रहे हैं। कोई भी बिना रोकटोक के आ जा रहा है। जबकि बांध के हर तरफ प्रबंधन ने साफ-साफ लिखा है कि बांध हमारा राष्ट्रीय धरोहर है। बता दें कि सिवनी जिले की जीवनदायनी वैनगंगा नदी में स्थित भीमगढ़ संजय सरोवर बांध का निर्माण कार्य 1972 में शुरू किया गया था। लगभग 17 साल बाद 1987-88 में बांध बनकर तैयार हुआ। बांध की 40 साल से अधिक की उम्र हो चुकी है। इसके बावजूद भी न ही इसके मेंटनेंस पर और न ही सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। खापा गांव से लेकर बांध तक मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। इतना ही नहीं बांध का जो वॉल है उस पर भी गड्ढ़े हो गए हैं। यह स्थिति पिछले एक वर्ष से बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं।