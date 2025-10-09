ऑनलाइन मूल्यांकन पर नहीं हुआ फैसला, जानकारी मंगाने तक सीमित रहा विभाग



सिवनी. जिले सहित प्रदेश के कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन ऑनलाइन माध्यम से किए जाने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग अब तक कोई फैसला नहीं ले पाया है। पिछले वर्ष विभाग ने राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के सभी 8 पारंपरिक विश्वविद्यालय से जानकारी मांगी थी। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि अगर यह लागू हो जाता तो विश्वविद्यालय से संबंद्ध सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट के कॉलेजों के विद्यार्थियों को काफी फायदा होता। विश्वविद्यालय में टीचिंग डिपार्टमेंट भी शुरु हो चुका है। संसाधन भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। हालांकि ऑनलाइन माध्यम से उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए कर्मचारी की नियुक्ति एवं 60 से 70 स्कैनर, कम्प्यूटर सिस्टम सहित अन्य संसाधनों की जरूरत होगी। विश्वविद्यालय इन संसाधन को जुटाकर ऑनलाइन माध्यम से उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करा सकता है। दरअसल प्रदेश के लगभग सभी विश्वविद्यालय में हर वर्ष परीक्षाएं देरी से हो रही हैं। वहीं रिजल्ट भी देरी से जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा एटीकेटी सहित परीक्षा परिणाम समय पर देने में विश्वविद्यालय खरा नहीं उतर पा रहा है। उत्तरपुस्तिकाओं को व्यवस्थित करने में भी अक्सर विश्वविद्यालयों को परेशानी होती है। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग आयुक्त ने इन व्यवस्थाओं को सुधारने की जरूरत समझी और ऑनलाइन माध्यम से उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय से जानकारी मांगी थी।