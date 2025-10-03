पेंच टाइगर रिजर्व पर्यटकों से हुआ गुलजार, देवी स्वरूपा कन्याओं ने किया पूजन

सिवनी. पेंच टाइगर रिजर्व एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो गया है। आासपास चहल-पहल बढ़ गई। बाघों की आबादी, हरियाली, घास के मैदान और वन्यजीवों की विविधता के लिए जाने जाना वाला पेंच टाइगर रिजर्व के कोर जोन के तीनों गेट (तुरिया, कमरझिरी और जमतरा) बुधवार से खुल गए। नवरात्रि के पावन पर्व पर नवमी के दिन पेंच टाइगर रिजर्व का शुभारंभ एक विशेष परंपरा के साथ किया गया। सभी प्रवेश द्वारों पर कन्याओं ने पूजन किया। जिसने इस सीजन की शुरुआत को और भी पावन बना दिया।

यह अवसर हमें स्मरण कराता है कि जैसे नारी शक्ति जीवन को संवारती है, वैसे ही प्रकृति का संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। संरक्षण तभी सफल होता है जब समाज, संस्कृति और समुदाय एक साथ आगे बढ़ते हैं। पेंच प्रबंधन ने ‘बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ’ को आगे बढ़ाते हुए ‘बेटी को दुनिया की सैर कराओ’ थीम के अंतर्गत आसपास के गांवों की बेटियों को जंगल सफारी भी कराई एवं उन्हें जंगल से जुड़ी जानकारी दी। इससे पहले बेटियों ने पूजन के बाद फीता काटकर शुभारंभ किया। पेंच में जंगल सफारी के दौरान बेटियों के चेहरे खुशी से खिल गए। तुरिया, करमाझिरी, खवासा, जमतरा में 4-4 सफारी एवं तेलिया, रूखड़, मसूरनाला में दो-दो गाडिय़ों से बेटियों को टाइगर सफारी कराई गई। हर गेट पर पेंच टाइगर रिजर्व के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी।