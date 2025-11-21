फाटक बंद होने के बाद भी ट्रैक पार कर रहे लोग



सिवनी. शहर के रेलवे फाटक पर सुरक्षा को लेकर भारी लापरवाही सामने आ रही है। ट्रेन के आने पर भले ही फाटक बंद कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद बाइक सवार, साइकिल चालक और पैदल राहगीर फाटक के नीचे से ट्रैक पार करने का जोखिम उठाते हैं। यह लापरवाही कभी भी जानलेवा हादसे का कारण बन सकती है। बड़ी बात यह है कि फाटक पर न तो कोई सुरक्षा कर्मी तैनात रहता है और न ही कोई चेतावनी संकेत या बैरिकेडिंग की गई है। वहीं रात के समय अंधेरे में ट्रेन दूर से दिखाई नहीं देती, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। फाटक बंद होने के बावजूद लोग बेखौफ तरीके से ट्रैक पार करते हैं, जिससे हादसों की आशंका कई गुना बढ़ जाती है।