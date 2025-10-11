पुलिस पर 1 करोड़ 51 लाख रुपए की ‘बंदरबांट’ का आरोप, एसडीओपी निलंबित, कार्यालय सीज

सिवनी. जिले में खाकी शर्मसार हो गई है। पुलिस पर एक करोड़ 51 लाख रुपए के ‘बंदरबांट’ का आरोप लगाया गया है। रुपए हवाला के बताए जा रहे हैं। मामला उच्च अधिकारियों के पास पहुंचने के बाद सीएसपी, टीआई समेत दस पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। मामले की जांच जबलपुर जोन आईजी प्रमोद वर्मा ने एएसपी आयुष गुप्ता को सौंपी है। उन्होंने शुक्रवार को निलंबित पुलिसकर्मियों के बयान लिए हैं। वह अपनी रिपोर्ट आईजी को सौपेंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात सूचना के आधार पर सिवनी सीएसपी पूजा पांडे के निर्देशन में बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के सीलादेही बाइपास पर एक कार को जांच के लिए रोका। कार कटनी से नागपुर की तरफ जा रही थी। कार में रुपए पाए गए। रुपए हवाला के बताए जा रहे हैं। आरोप है कि पुलिस ने कार में मौजूद दो लोगों को भगा दिया। सीएसपी ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी नहीं दी। गुरुवार को आवेदक सीएसपी ऑफिस पहुंचा और रुपयों की मांग की। जवाब न मिलने पर उच्च अधिकारियों को शिकायत की। मामला संदिग्ध पाए जाने के बाद जबलपुर जोन आईजी ने तत्काल प्रभाव से टीआई समेत नौ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। वहीं शुक्रवार को डीजीपी कैलाश मकवाना ने सीएसपी पूजा पांडे को भी निलंबित कर दिया।