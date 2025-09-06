ईद मिलादुन्नबी पर शानो-शौकत के साथ निकला जुलूस

सिवनी. ईद मिलादुन्नबी पर शुक्रवार को जिले भर में जुलूस शानो-शौकत से निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल रहे। सिवनी, कुरई, बरघाट, केवलारी, लखनादौन, घंसौर, गणेशगंज, भोमा, खैरा पलारी सहित अन्य जगहों में निकाले गए जुलूस में लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जुलूस में बड़ी संख्या में युवा हाथों में इस्लामिक झंडे लिए हुए थे। बच्चों और बुजुर्गों ने भी अपनी अकीदत का इजहार किया। सिवनी नगर में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने पैदल जुलूस निकाला। शहर में जगह-जगह मुस्लिम व अन्य समाज के लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों को फल, मीठा, शरबत आदि का वितरण किया। विश्व को इंसानियत, अमन शांति और भाईचारा का पैगाम देने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाने वाला ईद मिलादुन्नबी पर्व पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जुलूस निकाला जाएगा। शहर में जुलूस का आगाज ईदगाह मस्जिद बुधवारी बाजार से हुआ। जुलूस विभिन्न मार्गो से भ्रमण करने के पश्चात उर्दू स्कूल ईद मिलादुन्नबी ग्राउंड पहुंचा। यहां जुलूस का समापन किया गया। जुलूस के दौरान काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी भी हर पल की अपडेट लेते रहे।
पुलिस की रही चाक-चौबंद व्यवस्था
जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिम समाज द्वारा पारंपरिक जुलूस निकाले गए। मुस्लिम समाज ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए आपसी सौहार्द, भाईचारे और एकता का संदेश दिया। जुलूस मार्गों पर प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था की दृष्टि से सभी आवश्यक प्रबंध किए गए थे। संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, राजस्व अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी अपने-अपने दल के साथ सतत निगरानी की। सभी जुलूस शांति, अनुशासन एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।
कौमी एकता की दिखी मिसाल
ईद मिलादुन्नबी के मौके पर छपारा नगर के अब्दुल कलाम वार्ड के अखाड़ा चौक से जुलूस निकाला गया। छपारा नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए तकिया वार्ड से वापस होकर बस स्टैंड, संजय कॉलोनी पहुंची। इस दौरान नगर के अलग-अलग स्थान में स्टॉल लगाकर मिठाई, फल का वितरण किया गया। वहीं संजय कॉलोनी चौराहा पर कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली।हिंदू समाज के लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों को पानी की बोतल बांटी और उनका स्वागत किया। कई जगह गांव में लंगरों का आयोजन भी किया गया। झंडा चौक में मुस्लिम युवाओं के द्वारा जुलूस में शामिल लोगों को रसगुल्ले बांटे गए। एसपी सिमाला प्रसाद ने भी क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं खैरा पलारी में भी मुस्लिम समाज ने जुलूस निकाला।