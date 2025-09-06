ईद मिलादुन्नबी पर शानो-शौकत के साथ निकला जुलूस

सिवनी. ईद मिलादुन्नबी पर शुक्रवार को जिले भर में जुलूस शानो-शौकत से निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल रहे। सिवनी, कुरई, बरघाट, केवलारी, लखनादौन, घंसौर, गणेशगंज, भोमा, खैरा पलारी सहित अन्य जगहों में निकाले गए जुलूस में लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जुलूस में बड़ी संख्या में युवा हाथों में इस्लामिक झंडे लिए हुए थे। बच्चों और बुजुर्गों ने भी अपनी अकीदत का इजहार किया। सिवनी नगर में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने पैदल जुलूस निकाला। शहर में जगह-जगह मुस्लिम व अन्य समाज के लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों को फल, मीठा, शरबत आदि का वितरण किया। विश्व को इंसानियत, अमन शांति और भाईचारा का पैगाम देने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाने वाला ईद मिलादुन्नबी पर्व पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जुलूस निकाला जाएगा। शहर में जुलूस का आगाज ईदगाह मस्जिद बुधवारी बाजार से हुआ। जुलूस विभिन्न मार्गो से भ्रमण करने के पश्चात उर्दू स्कूल ईद मिलादुन्नबी ग्राउंड पहुंचा। यहां जुलूस का समापन किया गया। जुलूस के दौरान काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी भी हर पल की अपडेट लेते रहे।