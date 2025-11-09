Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

Railway: रेलवे टिकट काउंटर पर यात्रियों से वसूली, ऑनलाइन सिस्टम फेल, चिल्लर के अभाव में ले रहे अधिक पैसे

यात्रियों ने की कार्यवाही की मांग, आए दिन सामने आ रहे मामले

2 min read
Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Nov 09, 2025

सिवनी. रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर चिल्लर न होने के नाम पर यात्रियों से अवैध वसूली की जा रही है। ऐसे में यात्री ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मठ मंदिर निवासी राकेश ने बताया कि उनका परिवार शुक्रवार दोपहर शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस(11202) से नागपुर जाने के लिए स्टेशन पर दोपहर एक बजे पहुंचा। टिकट काउंटर पर 100 रुपए दिए और जनरल टिकट मांगी। टिकट पर मूल्य 85 रुपए लिखे हुए थे, लेकिन काउंटर पर मौजूद कर्मचारी ने महज 10 रुपए ही वापस किए। कर्मचारी ने बताया कि उसके पास चिल्लर नहीं है। राकेश ने उससे कहा कि अगर ऐसा है तो वे ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहे हैं, लेकिन कर्मचारी का कहना था कि इस प्रक्रिया में काफी देरी हो रही है और भीड़ बहुत ज्यादा है। ऐसे में राकेश बिना पांच रुपए लिए ही वापस चले गए। यह स्थिति कई यात्रियों के साथ देखने को मिली। रेलवे स्टेशन में चिल्लर न होने के नाम पर आए दिन यात्रियों से अवैध वसूली की जा रही है। एक गंभीर समस्या बनकर सामने आ रही है। रेलवे टिकट काउंटर पर यात्रियों को छुट्टे पैसों(चिल्लर) के अभाव में अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं और ऑनलाइन सिस्टम के कभी-कभी विफल होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है।

डिजिटल पेमेंट को भी नहीं मिल पा रहा बढ़ावा
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल ने कुछ माह पहले ही सिवनी रेलवे स्टेशन में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सुविधा शुरु की थी। यात्री टिकट लेने पर ऑनलाइन पेमेंट कर देते थे। इससे कर्मचारी और यात्री दोनों को परेशानी नहीं होती थी। हालांकि ऑनलाइन पेमेंट करने और प्रक्रिया पूरी होने में समय अधिक लग रहा है। ऐसे में टिकट काउंटर पर तैनात कर्मचारी ऑनलाइन पेमेंट करने से यात्रियों को अक्कर मना कर देते हैं।

टिकट के अभाव में छूट जाती है ट्रेन
रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटर की भी कमी है। महज एक टिकट काउंटर से यात्रियों को जनरल टिकट दिया जाता है। ट्रेनों के आने के समय काउंटर पर इतनी भीड़ हो जाती है कि एक काउंटर पर सभी को समय पर टिकट दे पाना संभव नहीं है। वहीं कई यात्रियों को समय पर टिकट न मिल पाने पर ट्रेन छोड़ती पड़ती है। या फिर उन्हें दौडकऱ ट्रेन पकडऩी पड़ती है। यात्रियों का कहना है कि ट्रेन आने के समय कम से कम दो काउंटर होना चाहिए। जिससे आसानी से टिकट मिल सके।

टिकट वेडिंग मशीन पर भी नहीं रहते कर्मचारी
रेलवे स्टेशन में एक स्वचालित टिकट वेडिंग मशीन(एटीवीएम) भी लगाई गई है। जिसे फेसिलेटर के माध्यम से संचालित किया जाता है। हालांकि दोपहर में अक्सर कर्मचारी मौजूद नहीं रहता था। ऐसे में यात्री मशीन से टिकट निकासी नहीं कर पाते।

अधिकारी करेंगे जांच
पत्रिका ने जब इस समस्या को रेलवे के संबंधित विभाग के अधिकारियों से अवगत कराया तो उनका कहना था कि अगर कर्मचारी ने अधिक पैसे लिए हैं जो उसकी जांच कराई जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 11:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / Railway: रेलवे टिकट काउंटर पर यात्रियों से वसूली, ऑनलाइन सिस्टम फेल, चिल्लर के अभाव में ले रहे अधिक पैसे

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रतिबंध के बावजूद 16 किसान खेत में जला रहे थे नरवाई

सिवनी

कृषि केन्द्र में जबलपुर की 29 छात्राएं सीखेंगी आधुनिक खेती की तकनीक

सिवनी

मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में सिवनी में 12 को होगा राज्यस्तरीय कार्यक्रम

सिवनी

वर्षों से अनदेखी का दंश झेल रही चमारीखुर्द से लाठगांव की कच्ची सडक़

सिवनी

कलेक्टर ने बालिकाओं से सुना पहाड़े एवं गिनतियां, किया प्रोत्साहित

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.