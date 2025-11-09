Railway: रेलवे टिकट काउंटर पर यात्रियों से वसूली, ऑनलाइन सिस्टम फेल, चिल्लर के अभाव में ले रहे अधिक पैसे

सिवनी. रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर चिल्लर न होने के नाम पर यात्रियों से अवैध वसूली की जा रही है। ऐसे में यात्री ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मठ मंदिर निवासी राकेश ने बताया कि उनका परिवार शुक्रवार दोपहर शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस(11202) से नागपुर जाने के लिए स्टेशन पर दोपहर एक बजे पहुंचा। टिकट काउंटर पर 100 रुपए दिए और जनरल टिकट मांगी। टिकट पर मूल्य 85 रुपए लिखे हुए थे, लेकिन काउंटर पर मौजूद कर्मचारी ने महज 10 रुपए ही वापस किए। कर्मचारी ने बताया कि उसके पास चिल्लर नहीं है। राकेश ने उससे कहा कि अगर ऐसा है तो वे ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहे हैं, लेकिन कर्मचारी का कहना था कि इस प्रक्रिया में काफी देरी हो रही है और भीड़ बहुत ज्यादा है। ऐसे में राकेश बिना पांच रुपए लिए ही वापस चले गए। यह स्थिति कई यात्रियों के साथ देखने को मिली। रेलवे स्टेशन में चिल्लर न होने के नाम पर आए दिन यात्रियों से अवैध वसूली की जा रही है। एक गंभीर समस्या बनकर सामने आ रही है। रेलवे टिकट काउंटर पर यात्रियों को छुट्टे पैसों(चिल्लर) के अभाव में अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं और ऑनलाइन सिस्टम के कभी-कभी विफल होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है।