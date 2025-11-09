Railway: रेलवे टिकट काउंटर पर यात्रियों से वसूली, ऑनलाइन सिस्टम फेल, चिल्लर के अभाव में ले रहे अधिक पैसे

सिवनी. रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर चिल्लर न होने के नाम पर यात्रियों से अवैध वसूली की जा रही है। ऐसे में यात्री ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मठ मंदिर निवासी राकेश ने बताया कि उनका परिवार शुक्रवार दोपहर शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस(11202) से नागपुर जाने के लिए स्टेशन पर दोपहर एक बजे पहुंचा। टिकट काउंटर पर 100 रुपए दिए और जनरल टिकट मांगी। टिकट पर मूल्य 85 रुपए लिखे हुए थे, लेकिन काउंटर पर मौजूद कर्मचारी ने महज 10 रुपए ही वापस किए। कर्मचारी ने बताया कि उसके पास चिल्लर नहीं है। राकेश ने उससे कहा कि अगर ऐसा है तो वे ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहे हैं, लेकिन कर्मचारी का कहना था कि इस प्रक्रिया में काफी देरी हो रही है और भीड़ बहुत ज्यादा है। ऐसे में राकेश बिना पांच रुपए लिए ही वापस चले गए। यह स्थिति कई यात्रियों के साथ देखने को मिली। रेलवे स्टेशन में चिल्लर न होने के नाम पर आए दिन यात्रियों से अवैध वसूली की जा रही है। एक गंभीर समस्या बनकर सामने आ रही है। रेलवे टिकट काउंटर पर यात्रियों को छुट्टे पैसों(चिल्लर) के अभाव में अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं और ऑनलाइन सिस्टम के कभी-कभी विफल होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है।
डिजिटल पेमेंट को भी नहीं मिल पा रहा बढ़ावा
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल ने कुछ माह पहले ही सिवनी रेलवे स्टेशन में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सुविधा शुरु की थी। यात्री टिकट लेने पर ऑनलाइन पेमेंट कर देते थे। इससे कर्मचारी और यात्री दोनों को परेशानी नहीं होती थी। हालांकि ऑनलाइन पेमेंट करने और प्रक्रिया पूरी होने में समय अधिक लग रहा है। ऐसे में टिकट काउंटर पर तैनात कर्मचारी ऑनलाइन पेमेंट करने से यात्रियों को अक्कर मना कर देते हैं।
टिकट के अभाव में छूट जाती है ट्रेन
रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटर की भी कमी है। महज एक टिकट काउंटर से यात्रियों को जनरल टिकट दिया जाता है। ट्रेनों के आने के समय काउंटर पर इतनी भीड़ हो जाती है कि एक काउंटर पर सभी को समय पर टिकट दे पाना संभव नहीं है। वहीं कई यात्रियों को समय पर टिकट न मिल पाने पर ट्रेन छोड़ती पड़ती है। या फिर उन्हें दौडकऱ ट्रेन पकडऩी पड़ती है। यात्रियों का कहना है कि ट्रेन आने के समय कम से कम दो काउंटर होना चाहिए। जिससे आसानी से टिकट मिल सके।
टिकट वेडिंग मशीन पर भी नहीं रहते कर्मचारी
रेलवे स्टेशन में एक स्वचालित टिकट वेडिंग मशीन(एटीवीएम) भी लगाई गई है। जिसे फेसिलेटर के माध्यम से संचालित किया जाता है। हालांकि दोपहर में अक्सर कर्मचारी मौजूद नहीं रहता था। ऐसे में यात्री मशीन से टिकट निकासी नहीं कर पाते।
अधिकारी करेंगे जांच
पत्रिका ने जब इस समस्या को रेलवे के संबंधित विभाग के अधिकारियों से अवगत कराया तो उनका कहना था कि अगर कर्मचारी ने अधिक पैसे लिए हैं जो उसकी जांच कराई जाएगी।
