रेलवे स्टेशन में 24 घंटे की रेल कोच रेस्टोरेंट की दरकार, यात्रियों को होगी सहूलियत

सिवनी. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल के द्वारा छिंदवाड़ा के बाद अब जल्द ही बालाघाट, नैनपुर, राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में रेल कोच रेस्टोरेंट की सुविधा शुरु कर दी जाएगी। हालांकि सिवनी रेलवे स्टेशन परिसर में भी इस सुविधा की सख्त दरकार है। दरअसल यात्रियों और आम नागरिकों को उच्च स्तरीय खानपान सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे निरंतर प्रयास कर रहा है। स्टेशन परिसर में यात्रियों के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों को भी स्वादिष्ट और गुणवत्तापूर्ण मिठाइयों एवं स्नैक्स की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रेलवे कोच को आधुनिक रेस्टोरेंट के रूप में परिवर्तित कर तैयार किया जा रहा है, जो यात्रियों को एक अनूठा और आरामदायक भोजन अनुभव प्रदान करेगा। रेल कोच रेस्टोरेंट 24 घंटे सेवाओं के साथ एक अभिनव पहल है, जो रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करेगी। यह सुविधा न केवल यात्रियों के लिए, बल्कि स्थानीय नागरिकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बन रही है। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन परिसर में रेल कोच रेस्टोरेंट की टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। जबकि बालाघाट, नैनपुर, राजनांदगांव के लिए प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अगर इस चरण में सिवनी भी शामिल होता तो यात्रियों को काफी सहूलियत मिलती।