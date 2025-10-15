Big news: एसआईटी ने डकैती करने वाले 10 पुलिसकर्मियों को कोर्ट में किया पेश, 17 तक रिमांड पर भेजा

सिवनी. हवाला के पैसों की डकैती मामले में एसआईटी ने आरोपी पुलिसकर्मियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें 17 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया गया है। एसआईटी आरोपियों से सघनता से पूछताछ में जुट गई है। बता दें कि मंगलवार को आरोपी निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे समेत 11 पुलिसकर्मियों पर लखनवाड़ा थाना में हवाला के रुपयों को डकैती करना, गलत तरीके से रोकना, अपहरण और आपराधिक षडय़ंत्र की धारा के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। एसआईटी ने पूजा पांडे, एसआई अर्पित भैरम, आरक्षक माखन इवनाती, जगदीश यादव, योगेन्द्र चौरसिया, केदार बघेल, सुभाष सदाफल, नीरज राजपूत, रविन्द्र, रितेश को गिरफ्तार किया। बुधवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। एसआईटी ने कोर्ट से पूछताछ के लिए समय मांगा। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की रिमांड पर भेजा है। इस मामले में आरोपी प्रधान आरक्षक राजेश जंघेला अब भी फरार है। जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। बता दें कि सिवनी जिले में 8-9 अक्टूबर की दरमियानी रात लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के सीलादेही बाइपास पर पुलिसकर्मियों ने पैसों से भरी कार की चेकिंग की। हालांकि इसमें से बड़ी राशि अपने पास रख लिया और अगले दिन शाम तक जब्ती नहीं बनाई और न ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित किया। पुलिसकर्मियों के संदिग्ध आचरण को देखते हुए एसडीओपी, थाना प्रभारी समेत 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। इसके बाद एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार गया गया।