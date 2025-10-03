Patrika LogoSwitch to English

Sports: राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिवनी का दबदबा

खिलाडिय़ों ने जीते 3 स्वर्ण सहित 6 पदक, अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा के लिए हुआ चयन

सिवनी

Ashish Kumar Mishra

Oct 03, 2025

सिवनी. जिला सोलन(हिमाचल प्रदेश) स्थित वाईएस परमार कृषि एवं वानिकी विश्वविद्यालय में 21 से 25 सितम्बर तक आयोजित वाको इंडिया जूनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिवनी के खिलाडिय़ों ने शानदार प्रदर्शन कर मध्यप्रदेश और जिले का नाम रोशन किया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 28 राज्यों के लगभग 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सिवनी की तीन प्रतिभाशाली खिलाडिय़ों ने अलग-अलग भार वर्गों में अपने अद्वितीय खेल कौशल का परिचय देते हुए 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया। इसमें खिलाड़ी अनुप्रिया कौरव, अथर्व कौरव,
ऐश्वर्या अवधवाल शामिल रही। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी अनुप्रिया कौरव और अथर्व कौरव को उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए आगामी वल्र्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उज्बेकिस्तान में मध्यप्रदेश और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित किया गया है। खिलाडिय़ों के नगर आगमन पर नागरिकों एवं खेल प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। इस उपलब्धि पर विधायक दिनेश राय, जिला कलेक्टर संस्कृति जैन, जिला पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता सहित अन्य गणमान्य ने खुशी जताई।

03 Oct 2025 12:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / Sports: राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिवनी का दबदबा

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

पेंच टाइगर रिजर्व पर्यटकों से हुआ गुलजार, देवी स्वरूपा कन्याओं ने किया पूजन

सिवनी

Railway: ओवरब्रिज निर्माण को लेकर रेलवे से मिली प्राइमरी स्वीकृति, धीरे-धीरे बढ़ रही फाइल

सिवनी

MP में यहां होगा सड़कों का चौड़ीकरण, सुधरेगी यातायात व्यवस्था

सिवनी

पेंच टाइगर रिजर्व में महंगा हुआ बाघ का दीदार, छह दिन बाद खुलेंगे गेट

सिवनी

विभाग थपथपा रहा अपनी पीठ, गांवों में अवैध शराब बिक्री धड़ल्ले पर

सिवनी
