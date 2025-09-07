सांदीपनि विद्यालय के विद्यार्थियों को बस सुविधा की दरकार

सिवनी. शासन जिले में खोले गए सात सांदीपनि विद्यालयों में तीन साल बाद भी बस की सुविधा नहीं दे पाई है। ऐसे में पालकों की उम्मीद धूमिल होती जा रही है। दरअसल विद्यालय खोलने के समय विद्यार्थियों को निशुल्क बस सुविधा देने की बात कही गई थी, लेकिन यह वादा अब तक पूरा नहीं हो पाया है। सांदीपनि विद्यालय में हर वर्ष विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सुविधाओं में इजाफा नहीं हो पा रहा है। बताया जाता है कि बस सुविधा को लेकर शासन स्तर पर तीन बार टेंडर भी हो चुका है, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। इसके पीछे वजह शुल्क को लेकर है। दरअसल शासन द्वारा बस परिचालन को लेकर निर्धारित किया गया टेंडर शुल्क बस ऑपरेटरों के मुताबिक नहीं है। ऐसे में मामला हर बार उलझ कर रह जा रहा है। बस ऑपरेटर रूचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को निजी साधन या फिर ऑटो में महंगा किराया देकर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। बारिश में विद्यार्थियों के लिए स्कूल तक जाने एवं घर पहुंचने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कई विद्यार्थी तो 8 से 10 किमी दूर से स्कूल में अध्ययन करने पहुंच रहे हैं।