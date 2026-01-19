एमपी में घने जंगल में जा पहुंचे सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और ईशान किशन, क्रिकेटरों का मस्ती मूड

Suryakumar Yadav- - इंडिया न्यूजीलैंड के बीच वन डे सीरीज के समापन के बाद टी20 सीरीज शुरु होनेवाली है। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच 21 जनवरी को नागपुर में खेला जाना है। मैच से पहले टीम इंडिया के कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव Suryakumar Yadav टाइगर देखने मध्यप्रदेश के घने जंगल में पहुंच गए। सोमवार को वे सिवनी के पास पेंच टाइगर रिजर्व पहुंचे और जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। उनके साथ भारतीय क्रिकेट टीम के रिंकू सिंह, ईशान किशन सहित अन्य लोग भी थे।