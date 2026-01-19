19 जनवरी 2026,

सोमवार

सिवनी

एमपी में घने जंगल में जा पहुंचे सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और ईशान किशन, क्रिकेटरों का मस्ती मूड

Suryakumar Yadav- क्रिकेटरों ने की जंगल सफारी, मैच से पहले पहुंचे पेंच टाइगर रिजर्व

Google source verification

सिवनी

image

deepak deewan

Jan 19, 2026

Suryakumar Yadav Rinku Singh and Ishan Kishan reached a dense forest in MP

Suryakumar Yadav Rinku Singh and Ishan Kishan reached a dense forest in MP

Suryakumar Yadav- - इंडिया न्यूजीलैंड के बीच वन डे सीरीज के समापन के बाद टी20 सीरीज शुरु होनेवाली है। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच 21 जनवरी को नागपुर में खेला जाना है। मैच से पहले टीम इंडिया के कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव Suryakumar Yadav टाइगर देखने मध्यप्रदेश के घने जंगल में पहुंच गए। सोमवार को वे सिवनी के पास पेंच टाइगर रिजर्व पहुंचे और जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। उनके साथ भारतीय क्रिकेट टीम के रिंकू सिंह, ईशान किशन सहित अन्य लोग भी थे।

भारतीय क्रिकेट टीम के टी- 20 फॉर्मेट के कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने अन्य साथियों के साथ पेंच टाइगर रिजर्व में सफारी का लुत्फ उठाने पहुंचे। क्रिकेटरों ने पेंच में सफारी के दौरान टाइगर का दीदार भी किया। अपने फैन्स के साथ सेल्फी भी खिंचवाई।

बता दें कि सूर्यकुमार यादव Suryakumar Yadav के सिवनी आने की खबर न ही जिला प्रशासन को थी और न ही पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन को। हालांकि लोगों को इसकी भनक लग गई। ऐसे में प्रशंसकों की काफी भीड़ लग गई। क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, रिंकू सिंह ने भी प्रशंसकों को निराश नहीं किया, सफारी के बाद उनके साथ खूब सेल्फी खिंचवाई।

सफारी के बाद क्रिकेटर सड़क मार्ग से नागपुर रवाना

बताया जाता है कि सभी क्रिकेटर शनिवार रात ही सिवनी पहुंच गए थे और यहां एक रिसॉर्ट में रुके थे। पेंच में सफारी के बाद क्रिकेटर सड़क मार्ग से नागपुर के लिए रवाना हो गए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच 21 जनवरी को नागपुर में ही खेला जाना है। सभी क्रिकेटर पेंच टाइगर रिजर्व में सफारी के बाद दोपहर 12 बजे यहां से नागपुर के लिए रवाना हुए।

पहले भी पेंच आ चुके सूर्य कुमार यादव

बता दें कि सूर्य कुमार यादव पहले भी पेंच टाइगर रिजर्व में आ चुके हैं। वे 15 फरवरी 2025 को यहां सफारी करने आए थे। इससे पहले पूर्व भारतीय बल्लेबाज और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर भी पेंच आ चुके हैं। वह सन 2023 में यहां आए थे।

खबर शेयर करें:

19 Jan 2026 05:52 pm

