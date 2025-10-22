उद्घाटन से पहले ही बह गया था ब्रिज, अब तक पूरा नहीं हो पाया काम

उद्घाटन से पहले ही बह गया था ब्रिज

वर्ष 2020 में भारी बारिश एवं संजय सरोवर बांध से छोड़े गए पानी के चलते 3 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना की भीमगढ़-सुनवारा सडक़ में वैनगंगा नदी पर बना पुल बाढ़ के पानी में बह गया था। हालांकि पुल का लोकार्पण होना बाकी था। बाढ़ के कारण पुल के 10 फीट ऊपर तक पानी बहने लगा था। वैनगंगा नदी के प्रचंड वेग को पुल नहीं झेल सका। पुल का ऊपरी हिस्सा भी पानी के साथ बह गया। वही टाइप के नीचे खड़े किए गए टी गार्डर भी बाढ़ में ध्वस्त हो गए थे। ग्रामीणों ने पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। वहीं वैनगंगा नदी में आई बाढ़ में भीमगढ़ बस्ती के पास बना पीडब्ल्यूडी ब्रिज कार्पोरेशन का डेढ़ सौ मीटर लंबा पुल भी ध्वस्त हो गया था। साल 2011-12 में ब्रिज कारपोरेशन ने लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण कराया था। पुल छपारा से भीमगढ़ को जोड़ता था। पुल निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर कई लोगों पर कार्रवाई भी की गई थी। इसके बाद नया पुल निर्माण कार्य शुरु किया गया जो अब तक अधूरा है।