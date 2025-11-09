कलेक्टर ने बालिकाओं से सुना पहाड़े एवं गिनतियां, किया प्रोत्साहित

सिवनी. कलेक्टर शीतला पटले ने छपारा विकासखंड के ग्राम देवगांव पहुंचकर आंगनवाड़ी केंद्र एवं कन्या आश्रम का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, दर्ज बच्चों की संख्या, पोषण आहार वितरण एवं धात्री तथा गर्भवती महिलाओं को दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से बच्चों के वजन, टीकाकरण एवं पोषण ट्रैकिंग की स्थिति की जानकारी लेते हुए सभी अभिलेख अद्यतन रखने के निर्देश दिए। इसके पश्चात उन्होंने देवगांव कन्या आश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने निवासरत बालिकाओं से संवाद किया और सामान्य प्रश्न पूछे। बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक पहाड़े एवं गिनतियां सुनाईं। कलेक्टर ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए नियमित अध्ययन करने, अनुशासन एवं स्वच्छता बनाए रखने की प्रेरणा दी। उन्होंने आश्रम परिसर की व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए भोजन, पेयजल, स्वच्छता और रहने की व्यवस्था की भी जानकारी ली। उन्होंने निर्माणाधीन कन्या आश्रम भवन का भी अवलोकन किया। उन्होंने प्रस्तावित भवन में निवास करने वाले बच्चों के लिए सभी जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष सदम सिंह वरकड़े, एसडीएम रवि सिहाग सहित अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति रही।