स्कूल पहुंची कलेक्टर ने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए किया प्रेरित





सिवनी. कलेक्टर शीतला पटले ने गुरुवार को बरघाट विकासखण्ड के ग्राम गांगपुर एवं उलट का दौरा कर विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने शासकीय स्कूल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों और अभिभावकों से संवाद कर प्रतिदिन स्कूल आने, नियमित पढ़ाई करने और मन लगाकर अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने राज्य आजीविका मिशन के महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाओं से संवाद कर उनके उत्पादों, बाजार मांग और आय संबंधी जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने महिलाओं को बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हुए उत्पादों की मार्केटिंग और पैकेजिंग सुधारने हेतु मार्गदर्शन दिया। साथ ही आजीविका मिशन के अधिकारियों को महिलाओं का नियमित मार्गदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्राम निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विशेष गहन पुनरीक्षण की गतिविधियों का निरीक्षण करते हुए बीएलओ और अन्य मैदानी अमले द्वारा की गणना पत्रक की प्राप्ति एवं मतदाताओं के डाटा मैपिंग और डिजिटलाइजेशन सहित अन्य कार्यवाही का अवलोकन किया और आवश्यक निर्देश प्रदान किए। उन्होंने ग्राम पंचायत का निरीक्षण कर प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड एवं अन्य शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों की स्थिति जानी तथा ग्राम सचिव से विस्तृत जानकारी लेकर दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम संदीप श्रीवास्तव सहित अन्य खण्ड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।