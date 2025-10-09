ट्रांसपोर्ट नगर का शुरु नहीं हो पाया निर्माण, ऑडिटोरियम का सपना भी अधूरा



सिवनी. नगर पालिका परिषद, सिवनी की प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बैठक हर वर्ष होती है। बजट एवं कार्यों की स्वीकृति दी जाती है। हालांकि अधिकतर कार्य महज कागजों तक सीमित रह जा रहे हैं। वर्ष 2024-25 में नगर पालिका के बजट में शामिल किए गए ऑडिटोरियम, ट्रांसपोर्ट नगर सहित कई कार्य अब तक शुरु नहीं हो पाए हैं। सितंबर 2024 में परिषद के सभी 24 वार्ड के लिए विकास की योजना तय करने के लिए आयोजित किए गए विशेष सम्मेलन में 12 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया था और इसक लिए बाबरिया में जगह भी चिन्हित की गई थी। उम्मीद थी कि जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी और निर्माण कार्य शुरु होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बताया जाता है कि नगर पालिका चिन्हित किए गए जमीन पर ऑडिटोरियम बनाने के पक्ष में नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि यहां की जमीन बहुत महंगी है और इसका उपयोग शॉपिंग काम्प्लेक्स बनाने में किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ परिषद का मानना है कि ऑडिटोरियम का इस्तेमाल कभी कभार ही किया जाता है। ऐसे में इसकी जगह कही और निर्धारित किया जाए। हालांकि तब से अब तक नगर पालिका दूसरी जगह चिन्हित नहीं कर पाया।