विभाग थपथपा रहा अपनी पीठ, गांवों में अवैध शराब बिक्री धड़ल्ले पर

सिवनी. जिले के दूर-दराज क्षेत्रों में गांव-गांव में बेची जा रही अवैध शराब बिक्री पर जिम्मेदार विभाग रोक नहीं लगा पा रहा है। ऐसे में शासन को लाखों रुपए के राजस्व की हानि तो हो ही रही है साथ ही लोगों के लिए भी काफी नुकसानदायक है। बड़ी बात यह है कि शासन लाखों रुपए आबकारी विभाग पर खर्च कर रही है। इसके बाद भी चंद कार्यवाही और औपचारिकता पूरी करके विभाग अपनी पीठ थपथपा रहा है। आलम यह है कि अवैध शराब बिक्री को लेकर गांव-गांव से ग्रामीण मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि शासन द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने में वे पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन विभाग कार्यवाही करे। ग्रामीण लगातार आगे आ रहे हैं। बुधवार को बंडोल थाना क्षेत्र के ग्राम रनवेली एवं आसपास के गांवों में अवैध शराब की बिक्री को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और फिर ज्ञापन सौंपा।