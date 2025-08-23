गरीबी का खेल, अमीर भी बन बैठे बीपीएल कार्डधारी

सिवनी. जिले में गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन उठाने वाले लोगों की भी संख्या कम नहीं है। जांच पड़ताल में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पाया गया कि जिले में काफी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी का कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ये लोग न सिर्फ सरकारी राशन उठा रहे हैं, बल्कि असली जरूरतमंद परिवारों का हक भी मार रहे हैं। जिले में 2023 ऐसे लोग पाए गए हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, चौपहिया वाहन के मालिक या फिर किसी कंपनी के निदेशक हैं। शासन ने तकनीक के इस्तेमाल से डेटा विश्लेषण कर ऐसे अपात्र लोगों की पहचान की है। इन अपात्रों की सूची भी राज्य से होते हुए जिले में पहुंच चुकी है। विभाग ने जिले में ऐसे अपात्रों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके बाद कार्यवाही की जाएगी। हालांकि सरकार अपात्र लोगों को सूची से हटाने की कवायद वास्तविक पात्र को जोडऩे के लिए कर रही है। यह कार्य 30 सितंबर तक पूरा करना है।