शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
सिवनी

गरीबी का खेल, अमीर भी बन बैठे बीपीएल कार्डधारी

विभाग ने 2023 लोगों को नोटिस किया जारी, मांगा जवाब

सिवनी

Ashish Kumar Mishra

Aug 23, 2025

BPL card holders get sugar
प्रतीकात्मक तस्वीर

सिवनी. जिले में गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन उठाने वाले लोगों की भी संख्या कम नहीं है। जांच पड़ताल में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पाया गया कि जिले में काफी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी का कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ये लोग न सिर्फ सरकारी राशन उठा रहे हैं, बल्कि असली जरूरतमंद परिवारों का हक भी मार रहे हैं। जिले में 2023 ऐसे लोग पाए गए हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, चौपहिया वाहन के मालिक या फिर किसी कंपनी के निदेशक हैं। शासन ने तकनीक के इस्तेमाल से डेटा विश्लेषण कर ऐसे अपात्र लोगों की पहचान की है। इन अपात्रों की सूची भी राज्य से होते हुए जिले में पहुंच चुकी है। विभाग ने जिले में ऐसे अपात्रों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके बाद कार्यवाही की जाएगी। हालांकि सरकार अपात्र लोगों को सूची से हटाने की कवायद वास्तविक पात्र को जोडऩे के लिए कर रही है। यह कार्य 30 सितंबर तक पूरा करना है।

वसूली की भी हो सकती है कार्यवाही
सरकार ने आयकर दे रहे बीपीएल कार्डधारियों की तीन श्रेणी बनाई है। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो किसी कंपनी के निदेशक हैं या फिर उनकी आय 6 लाख या फिर 25 लाख रुपए से अधिक है। जिले में ऐसे 2023 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। यह लोग गलत दस्तावेजों के आधार पर राशन कार्ड बनवाकर गरीबों के नाम पर मिलने वाला अनाज वर्षों से ले रहे हैं। बताया जाता है कि नोटिस का जवाब न देने पर बीपीएल कार्ड निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा वसूली, संबंधित व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है।

अधिकारियों को देनी होगी सूचना
अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं और इसके बावजूद भी वे बीपीएल कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो उनकी जानकारी प्रशासन के अधिकारियों को दें। जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ सिर्फ असली हकदार गरीब परिवारों तक पहुंचे।

ऐसे पकड़ी गड़बड़ी
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली के डेटा का आयकर विभाग के सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और पीएम किसान के डेटाबेस से विश्लेषण कर जानकारी हासिल की। इसके बाद इनका मिलान मुफ्त राशन योजना के लाभार्थियों से करवाकर अपात्रों की सूची तैयार की है।

सबसे अधिक सिवनी विकासखंड में अपात्र
विभाग ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में चिन्हित किए गए अपात्रों को नोटिस जारी किया है। इसमें सबसे अधिक सिवनी ब्लॉक में 394 लोग शामिल हैं। वहीं नगर पालिका सिवनी में 371 लोग चिन्हित किए गए हैं। वहीं बरघाट ब्लॉक में 297, छपारा में 73, धनौरा में 70, घंसौर में 137, केवलारी में 179, कुरई में 235, लखनादौन में 121, इसके अलावा नगर परिषद छपारा में 39, नगर परिषद केवलारी में 17, नगर परिषद बरघाट में 37, नगर परिषद लखनादौन में 53 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किया गया है।

इनका कहना है…
2023 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
मनोज पुराविया, जिला आपूर्ति अधिकारी

