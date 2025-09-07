साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज, दोपहर से सूतक काल होगा शुरु

सिवनी. साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण रविवार को लगेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे अशुभ काल माना जाता है और सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक काल दोपहर 12 बजकर 59 मिनट से शुरू होगा। इसके प्रारंभ होने पर किसी भी तरह की शुभ काम, खरीदारी, पूजा-पाठ, मंदिरों में जाना आदि कार्य नहीं होंगे। मंदिरों के कपाट भी सुबह से ही बंद रहेंगे। ज्योतिषीय दृष्टि से इसका असर 12 राशियों और 27 नक्षत्रों पर पड़ेगा, जिससे कुछ लोगों को लाभ होगा और कुछ को सावधानी बरतनी होगी। चंद्र ग्रहण का समय धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बेहद खास माना जाता है। इस दौरान पूजा-पाठ, मंत्र-जाप, ध्यान और दान करने से शुभ फल कई गुना बढ़ जाते हैं। माना जाता है कि इस समय किया गया आध्यात्मिक कार्य सीधे पितरों और देवी-देवताओं तक पहुंचता है।

वहीं, सूतक काल में कुछ नियमों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक होता है। इस दौरान भोजन बनाना और खाना, सोना, तेल लगाना, बाल या नाखून काटना तथा धारदार वस्तुओं का उपयोग करना वर्जित माना जाता है। इन नियमों का पालन करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव कम होते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है।