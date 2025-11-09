वर्षों से अनदेखी का दंश झेल रही चमारीखुर्द से लाठगांव की कच्ची सडक़

सिवनी. विकासखंड छपारा के गांव चमारीखुर्द से लाठगांव की सडक़ वर्षो से प्रशासन की अनदेखी का दंश झेल रही है। कच्ची सडक़ में जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढ़े हो गए हैं। बारिश के समय में इस सडक़ से होकर गुजरना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। गर्मी में उड़ते धूल लोगों को परेशान करते हैं। गड्ढ़ों की वजह से परेशानी कभी कम नहीं होती। आए दिन गिरकर लोग घायल हो रहे हैं। इसके बावजूद भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। सडक़ से लाठगांव और उसके आसपास के दर्जनो गांव के हजारों लोग प्रतिदिन इस मार्ग से गुजरते हैं। इसमें विद्यार्थी, मरीज भी शामिल हैं। लगभग चार किमी तक सडक़ खराब होने के कारण ग्रामीणों को झिरी होते हुए लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय करके आना-जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों को इस सडक़ को बनाने के लिए आवेदन भी दिया, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस सडक से सैकड़ों विद्यार्थी चमारीखुर्द स्कूल में अध्ययन के लिए जाते हैं। बारिश के समय में सडक़ पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो जाती है, जिस पर पैदल चलना भी मुश्किल होता है।